野球未経験のGMが、万年最下位の野球チームを立て直す！韓国大ヒット・ドラマの日本リメイク版『ストーブリーグ』野村萬斎の出演が決定！GMと対立する球団社長役に参戦、コメントも到着！

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフシーズンの球団運営フロント陣の奮闘劇が描かれます。

韓国版ではナムグン・ミンが主演を務め、困難を打破していく痛快なストーリーは幅広い世代の視聴者の共感を呼び、最高視聴率20.8%を記録。韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる「第56回百想芸術大賞」テレビ部門でドラマ作品賞をはじめとする多数の賞を受賞しました。

日本リメイク版では、俳優からスポーツキャスターと幅広いジャンルで活躍する亀梨和也が、野球未経験ながら大胆な改革を推し進めるプロ野球チーム“ドリームズ”の新GM桜崎準役を、長濱ねるが編成本部長の蒔田理紗役を務めます。監督は、TVシリーズ&劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。

この度、野村萬斎の出演情報が解禁となりました。野村萬斎が演じるのは、新GM桜崎の前に立ちはだかる、球団「ドリームズ」オーナー企業の常務であり、球団社長の根岸壮役です。野球未経験の桜崎をGMに抜擢するも、自身の思い通りに動かない彼と次第に対立していくことに。そこで見えてくるのは、オーナー企業の思惑や根岸自身の過去…。複雑な内面を抱えた根岸と、改革を推し進めるGM・桜崎との関係性が、物語の行方に大きく関わっていきます。

そんな根岸壮役を務める野村萬斎からコメントが到着しました。

●根岸壮役：野村萬斎 コメント

――Q：役を演じる上で意識した点は？

根岸という人は、亀梨さん演じる新GMの桜崎と敵対する嫌なやつではありますけれども、実はさらに上には嫌なやつがいて板挟みになっている人物ということをすごく意識しましたね。複雑な部分もあって非常に面白い役だったなと思っています。

――Q：撮影はいかがでしたか？見どころを教えてください。

暑い夏が終わったという感じです。撮影現場は楽しく、ただ本当に暑くて、キャスト・スタッフみんなで暑さをしのぎながら頑張りました。見どころは、新GMに就任した桜崎を中心として一つのチームがまさしくドリームしていくところが、いろんな意味で人物の絡み合う群像劇として面白いと思います。皆さんに喜んでいただければと思っています。

●イントロダクション●

2019年韓国で社会現象を巻き起こしたドラマ『ストーブリーグ』がついに日本版として登場！

亀梨和也演じる野球未経験のGM(ゼネラルマネージャー)が万年最下位のプロ野球チーム「ドリームズ」の再建に挑む。編成本部長・蒔田理紗(長濱ねる)をはじめとする運営スタッフと、時に衝突し、時に力を合わせながら、常識を覆す大胆な改革でチームに変化をもたらしていく。球団オーナーの思惑も交錯する中、プロ野球オフシーズンを舞台に、チーム強化に奮闘する「ドリームズ」勝負のシーズンが始まる。

●あらすじ●

熱く、そして冷静なチーム・ビルディングの行方を描く逆転劇！

万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。

チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち――その内部は、崩壊寸前の状態だった。

そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は――球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。

勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。

●作品概要●

■ストーリー：全8話

■監督：瑠東東一郎（『おっさんずラブ』、『ビリオン×スクール』、『極主夫道』ほか）、松下敏也（『推しが上司になりまして』、『ビリオン×スクール』ほか）、塚田芽来（『御曹司に恋はムズすぎる』、『ビリオン×スクール』ほか）

■脚本：吉高寿男（『ミッドナイト屋台』ほか）、中村允俊（『Re:リベンジ-欲望の果てに-』ほか）

■音楽：宮崎誠（『ビリオン×スクール』、「SPY×FAMILY」、「ワンパンマン」ほか）

■出演：亀梨和也、長濱ねる / 野村萬斎 ほか

●配信・放送情報●

2026年配信・放送開始予定

コピーライト：(C)FANY Studio

