中道改革連合代表選 候補者ネット討論会をニコニコで開催決定＜日時：2026年2月13日（金）10時30分～＞

株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛）は、本日2026年2月13日（金）に投開票が行われる中道改革連合代表選に向けて、同日10時30分より、代表選に出馬する候補者による「【中道改革連合代表選2026】候補者ネット討論会」を開催します。この模様は、ドワンゴが運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、「ニコニコニュース」公式YouTubeチャンネル、公式Xにて生配信します。

本討論会では、暮らしに関わる課題や党の立ち位置が問われる重要課題、与党との向き合い方など幅広いテーマを取り上げ、候補者の今後の党運営や国政のあり方に対するビジョンを掘り下げます。議論を通じて示される政策の方向性や人柄、価値観を伝えることで、視聴者が各候補への理解をより一層深められる場を提供します。

｜「【中道改革連合代表選2026】候補者ネット討論会」概要

●日 時： 2026年2月13日（金）10時30分～12時00分終了予定

●登壇者（敬称略、届け出順）: 階 猛 候補、小川 淳也 候補

●司会：七尾功（ドワンゴ）、鈴木哲夫（ジャーナリスト）

●生放送URL：＜ニコニコ生放送＞ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349856144

＜公式X/旧Twitter＞ https://x.com/nico_nico_news

＜公式YouTube＞ https://www.youtube.com/live/IHgs0qjKpQk