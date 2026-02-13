通学バッグ選びの新基準は“便利機能”！保冷力でドリンクやコスメを守る「簡易保冷ポケット」搭載など、進化したバックパックがPLAZAに大集合！
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年2月15日(日)から3月4日(水)まで、全国のPLAZAにて、新学期にむけた新作バックパックやファッショングッズを展開するプロモーション「BAG YOUR LOOK!」を開催します。
通学バッグのスタイルが多様化する中、PLAZAが今年提案するバックパックの基準は、今のライフスタイルに寄り添った、さまざな“便利機能”！圧倒的な収納力に加え、毎日の通学をより快適にする工夫を凝らした多数のアイテムが、全国のPLAZAに登場します。
毎年大人気のPLAZA限定「BEN DAVIS エンブロイダリーデイパック」には、ちょっとした雨や汚れにも対応できる「撥水加工」に加え、強い日差しの日でもバッグ内部が熱くなりにくい「遮熱効果」のある素材を採用。さらに！今年新たに、冷たいドリンクを入れておくのにぴったりな「簡易保冷ポケット」を装備。“お気に入りのリップクリームが溶けてしまう”という日常の小さなお悩みまで、マルチにサポートしてくれます。長く使うものだからこそ、さまざまなうれしい機能を詰め込みました。
2月15日(日)からは、全国のPLAZAにて、学生証のご提示で対象のバックパックが10％OFFになる“学割キャンペーン”も開催！学生生活を一緒に過ごす、お気に入りのバックパックを見つけてくださいね。
プロモーション情報
BAG YOUR LOOK!
期間：2026年2月15日(日) ~ 3月4日(水)
特設ページ：
https://www.plazastyle.com/contents/newbag2026/?press=newbag202601
PLAZA限定 アイテム(一部)
BEN DAVIS エンブロイダリーデイパック 32L 11,880円
Coleman バックパック 33L 9,900円
CONVERSE バックパック アイボリー 28L 10,560円
フェールラーベン KANKEN リュック ROSE 16L 14,300円
学割キャンペーン
開催期間：2月15日(日)～3月31日(火)
全国のPLAZAにて、お買い物の際にレジにて学生証をご提示いただくと、対象のバックパックが10％OFFに！対象アイテムは、下記詳細ページをご確認ください。
https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/382
※お会計時に、レジにて学生証のご提示が必要です。
※他の割引サービスとの併用はできません。
※PLAZA NEWSSTAND 赤坂店、アウトレット店、オンラインストアは対象外です。
※価格はすべて税込み価格です。
※画像はイメージです。
※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。
※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。