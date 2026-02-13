日向坂46・金村美玖さんがビューティ誌「VOCE」レギュラーモデルに就任！編集部が感動した、金村さんの誠実さが溢れるエピソードとは？

アイドルグループ・日向坂46の金村美玖さんが、VOCE４月号からレギュラーモデルに就任となりました！

14歳でグループに加入し、現在23歳。日向坂46ではセンター経験もあり、メンバーのみならず、ファンからも厚い信頼を集める金村さん。透き通るような毛穴レスの美肌を持ち、大の美容好きでもあることから、この度、VOCEのレギュラーモデルの就任が実現しました。

「NO.1のビューティ誌であるVOCEのレギュラーモデルになることができ、本当にうれしいです。お話をいただいたときは、驚きと喜びで胸が高鳴りました。コスメや美容が大好きな私にとって、夢と憧れが詰まったVOCEでモデルをさせていただく日が来るなんて……！ 昨日は気合を入れてヘアサロン、アイブロウサロン、肌管理のサロンの３か所を梯子。できる限りのメンテナンスをして今回の撮影に臨みました。メイクごとに別人みたいに印象が変わるのが楽しくて、『ビューティ誌の撮影ってこんな感じなんだ～』とワクワクの一日でした！」とコメント。

また、今回の撮影に向けた事前取材のアンケート用紙に、ぎっしりとていねいに記入をしてくれた金村さん。「こんなに素晴らしいアンケートの回答用紙、見たことない！ 素晴らしすぎます」と編集長も驚いたほど、レギュラーモデルとしての活動に一生懸命に取り組もうとしてくれている姿に感動しました。

「今まで以上にいろいろなコスメやメイクをたくさん試して、VOCE読者の皆さんやメンバーたちと情報を共有していけたらと思っています。VOCEのレギュラーモデルとしての先輩、櫻坂46の田村保乃さんが出演していらっしゃるページを見て憧れていましたので、美容通の田村さんに少しでも近づけるように努力していきたいと思っています！」と意気込みを語ってくれました。

１月初旬に行った撮影日の天候は、「わたし、晴れ女でもなく、雨女でもなく、“曇り女“なんです」という彼女の言葉通り、雲が空を覆っていましたが、いざ、メインカットのシューティングのタイミングで奇跡的に太陽が出現！ カーテン越しのキラキラと輝く日差しを背景にした、ミラクルなビューティショットを撮影することができました。「一瞬でも太陽が出て本当によかった～！」と満面の笑みを見せてくれた金村さんでしたが、この後はすぐに太陽が隠れてしまい、「”曇り女“のパワー恐るべし！」とスタッフたちと笑いながらの楽しい撮影となりました。

取材時には、お正月休みのエピソードも披露してくれた金村さん。「実は、お正月に仲良しの丹生明里と二人でモルディブに旅行をしたんです。いつか行ってみたいと思っていた場所だったので、勇気を出して夢を叶えてきました（笑）」と、青く美しい海をバックに微笑むプライベート写真を見せてくれました。そして、「モルディブのお土産です。みなさんで召し上がってください」と、たくさんのチョコレート菓子を差し入れしてくれた金村さんのその細やかな気遣いに、またまた感動したスタッフ一同でした。

【VOCE編集長コメント】

事前アンケートの行間から漂う金村さんの真面目なお人柄に、グッと心を掴まれました。これからVOCEの誌面を盛り上げていただけることがとても楽しみです。その透明感と、伸びやかで可憐な美しさはまさに令和のビューティアイコンそのもの。弊メディアと一緒に育っていただけたらと思います。

レギュラーモデル就任記念号となる「VOCE」４月号では、スペシャルインタビューページのほか、メイク企画の「透け感アイメイクで瞳のキラキラ３割増し」にも出演。金村さんのキラキラとした魅力が全開となっています。ぜひ本誌でご確認ください！

