自⼰株式の取得及び自⼰株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自⼰株式の買付けに関するお知らせ

株式会社ファブリカホールディングス

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、会社法第459 条第１項第１号の規定による当社定款第 38 条の定めに基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、企業価値向上と持続的な成長を実現するための施策の一つとして、資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主還元の充実を図るため、自己株式の取得を行うことといたしました。

2. 取得の方法

本日（2026年2月13日）の終値（最終特別気配を含む）2,040円にて、2026年2月16日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います。

なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とし、その他の取引制度や取引時間への変更は行わ ないものとします。

3. 取得に係る事項の内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/271_1_d7791d3ac3f4892675291dfb0e5f7915.jpg?v=202602130851 ]

（注１）当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部⼜は全部の取得が行われない 可能性もあります。

（注２）取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

（ご参考）2025年12月31日時点の自⼰株式の保有状況

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/271_2_a975dc2aac543c968c6b47fc2c93d24b.jpg?v=202602130851 ]

以上