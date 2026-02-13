【こどもの休日の過ごし方】週末は軽井沢でスキーを楽しもう！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年２月28日（土）から2026年３月１日（日）に「軽井沢エンジョイスキー(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1867)」を開催します。SAJ（公益財団法人 全日本スキー連盟）公認インストラクターの指導が受けられます。首都圏からアクセスの良い軽井沢のスキー場で、２日間たっぷり練習に取り組めます。プロによる本格的なレッスンが受けられるスキーツアーに、ぜひご参加ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y4KZC1m0E8k ]

■おすすめポイント

1．SAJ公認インストラクターの指導が受けられる！

スキーレッスンはSAJ公認インストラクターが担当します。お子様のレベルに合わせて５～８名のグループに分かれて指導いたします。

2．２日間たっぷりスキー練習に取り組める！

２日間たっぷり練習に取り組めるため、「無理なく、確実に」ステップアップできる環境を提供します。（SAJ検定試験は実施いたしません。技術力アップに特化したツアーです。）

３．移動も楽々！軽井沢スキー！

軽井沢までは新幹線で約１時間で到着するため、長時間の移動による体への負担が少なく、スキー練習に集中できます。

■軽井沢エンジョイスキー 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年２月28日 (土)～ 2026年３月１日 (日)

（申込締切日：2026年２月24日(火)）

・対象：小１～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：長野県北佐久郡軽井沢町「軽井沢プリンスホテルスキー場」

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：新幹線利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】67,100円 【中学生】78,100円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料

リフト代（小学生は無料）・旅行傷害保険料

※レンタルスキー（スキーブーツ・ストックのレンタル含む）・ウェア代別途

・定員 40名（最少催行人員：10名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1867

■スケジュール

（１日目）

７：30～８：30 東京発（新幹線）軽井沢

●レベル別スキーレッスン（PM）

●お楽しみイベント

（２日目）

●レベル別スキーレッスン（AM）

軽井沢（新幹線）東京着 17：30～18：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp