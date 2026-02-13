令和8年度県職員採用試験の概要が決定しました

神奈川県

令和８年度の県職員採用試験は、I種試験（行政）を含め38区分の試験を実施します。

昨年度から試験内容を見直し、さらにチャレンジしやすくなっています。

１ 見直し内容

(1)大学等推薦試験の新設（都道府県初※）

大学又は大学院から推薦を受ける見込みの方（受けた方含む）を対象とした秋季I種試験（大学等推薦）を新設します。対象職種は土木職及び電気職で、大学３年生から受験可能（令和９年４月１日現在で21歳の方から受験可能）です。

※一般行政職の採用試験・選考

(2)免許資格職（福祉系職種を除く）で論文試験を廃止

土木職や電気職などの技術系職種に加え、令和８年度から獣医師や保健師などの免許資格職の職種（福祉職及び福祉職（児童心理）を除く）で論文試験を廃止します。試験種目は専門試験及び個別面接１回です。

(3)福祉職（児童心理）及び保健師の受験機会が年1回から年２回へ

福祉職（児童心理）及び保健師は、従来の免許資格職職員採用試験（１次試験6月）に加え、秋季免許資格職職員採用試験（１次試験11月）を新設し、年２回実施します。

２ 採用試験のポイント

(1)大学卒業程度

・次の試験区分では複数回受験可能

土木職、建築職、電気職、福祉職：年３回（１次試験：４月、６月、11月）

福祉職（児童心理）、保健師：年２回（１次試験：６月、11月）

行政：年２回（１次試験：６月、９月）

・早期試験（土木職、建築職、電気職、福祉職）は最終合格者を令和８年５月29日（金曜日）に発表

・秋季試験（行政）の１次試験（SPI３と自己PR動画）はオンラインで完結

・秋季試験（土木職、建築職、電気職）は大学３年生から受験可能（令和９年４月１日現在で21 歳

の方から受験可能）

(2)高等学校卒業程度

・技術系職種は、全ての試験種目（専門試験、個別面接１回）を１日で実施し、試験日から約２週間

後の令和８年10月9日（金曜日）に最終合格者を発表

(3)31歳以上の方

・31歳から61歳まで受験できる中途採用試験（キャリアフリー採用）を行政職で実施

３ 試験概要

日程・受験資格等は別紙を参照してください。受験案内は令和８年４月17日（金曜日）に神奈川県職員採用ホームページに掲載します（早期試験の受験案内は本日から掲載）。

なお、経験者採用などその他の採用情報については、決定次第、ホームページ等でお知らせします。

・令和８年度神奈川県職員採用試験実施日程（別紙）

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1450-d36f9738259221cee2563ea5700f2e56.pdf

（参考１）神奈川県警察官採用試験について

令和８年２月９日（月曜日）から３月16日（月曜日）で申込みを受け付けています。日程・受験資格等は受験案内を参照してください。

・神奈川県警察採用情報ホームページ「警察官採用試験」

https://www.police.pref.kanagawa.jp/saiyo/index.html

・警察官の採用試験に関する問合せ先

神奈川県警察採用センター（フリーダイヤル0120-03-4145）

（参考２）県職員採用試験に向けた説明会申込み開始について

令和8年度県職員採用試験に向けた説明会を令和８年３月９日（月曜日）から12日（木曜日）までの４日間で行います。説明会では、最新の試験情報のほか、先輩職員から仕事の魅力ややりがいを職種ごとにお伝えします。

インターネットによる事前申込制で、申込期間は本日14時から３月２日（月曜日）17時までです。 詳細は神奈川県職員採用ホームページを御覧ください。

・神奈川県職員採用ホームページ「採用説明会」

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/9111/seminar.html

問合せ先

神奈川県人事委員会事務局総務課

副課長 前田 電話045-651-3242

任用グループ 高橋 電話045-651-3245