【イベントレポート】2月1日「フレイルの日」啓発イベントを開催　一般社団法人 日本フレイル予防サービス振興会が主催、キユーピーも参画しイオンモール大垣で実施

キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）は、一般社団法人 日本フレイル予防サービス振興会（JFA）(https://frailty.or.jp/)が、2026年2月1日の「フレイルの日」に主催した、イオンモール大垣での「フレイル予防イベント」に参画しました。

本イベントは、地域の皆さまの健康維持を目的とした啓発活動や、売場でのレシピ展開と連動した実証実験の一環として実施されました。

「フレイル」とは、加齢に伴い心身の活力が低下し、健康と要介護の中間に位置する状態を指します。この段階で適切な対策を行うことで健康な状態への回復が見込まれることから、その予防と早期対応の重要性が注目されています。

キユーピー「フレイル予防を心がけよう！」

https://www.kewpie.com/education/information/frailty/

イベント実施概要

日時：2026年2月1日（日）10:00～16:00

場所：イオンモール大垣 1F 太陽の広場

主催：一般社団法人 日本フレイル予防サービス振興会（JFA）

協力：岐阜県安八町 、イオンリテール株式会社 中部カンパニー

主な実施内容と当日の様子

会場では、フレイル予防の3本柱である「栄養」「身体活動」「社会参加」の重要性を伝えるプログラムが展開されました。

■安八町フレイルサポーターによる「フレイル測定」

安八町のサポーター協力のもと、質問票や身体機能のセルフテストによる測定を実施しました 。参加者は自身の今の状態を客観的に把握し、サポーターからアドバイスを受けました。

■「10食品群チェックBINGO」による食の改善提案

キユーピーが推奨する「10食品群（肉、魚、卵、牛乳、大豆製品、緑黄色野菜、海藻、芋、果物、油）」をバランスよく食べる習慣を啓発するため、BINGO形式のカードを活用した提案を行いました 。

■啓発活動と実証実験

パンフレットやサンプルの配布を通じて、日々の生活に取り入れられる予防策を周知しました 。また、売場と連動した実証実験を通じて、具体的な献立への取り入れ方を提案しました。

売り場での展開の様子

参加者からは「食べすぎには注意していたが、年を取ったらむしろタンパク質やエネルギーを意識してしっかり食べることの方が重要だということを初めて知った」といった声が寄せられました。

主催である一般社団法人 日本フレイル予防サービス振興会の南部 裕一事務局長は、「『食べて元気にフレイル予防』をキーワードに、地域の皆さまが明るく元気に過ごせるよう応援していきたい」と、自治体や企業が一体となった取り組みの意義を述べました。

また、参画企業としてプロジェクトを推進するキユーピーの西山 博は、今後の献立提案について次のように展望を語っています。

お客さまへ説明をするキユーピー西山

キユーピー サステナビリティ推進部 食と健康チーム 西山 博

「フレイル予防において、献立を難しく考える必要はありません。いつもの食事に『卵を一つ足す』あるいは『サラダに豆をトッピングしてタンパク質を増やす』その積み重ねが結果的に10食品群の摂取に繋がります。こうしたパズルを楽しむような工夫が、健康な体をつくる基盤になります。私たちの商品が、多種多様な食品をおいしく食べるための『架け橋』となり、誰もが笑顔で『健やかな100年人生』を歩める未来を創っていきたいと考えています」

今後の展開

本イベントに続き、2月15日(日)には「そよら上飯田（イオンスタイル上飯田）(https://www.aeon.jp/sc/soyora-kamiiida/)」においても、JFAによるフレイル測定およびBINGOを活用したイベントを開催予定です 。

キユーピーはこれからもJFAへの参画を通じ、食を通じたフレイル予防の啓発と、地域の皆さまの健康長寿への貢献に努めてまいります。