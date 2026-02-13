【愛知県半田市】2/17～3/4🧱半田赤レンガ建物　桃の節句イベントを開催🧱

半田市役所

愛知県半田市の歴史的建造物 半田赤レンガ建物にて、桃の節句イベントを開催します。 赤レンガ建物ならではの重厚な空間に、桃の節句をテーマにした華やかな展示が楽しめます。

半田赤レンガ建物『桃の節句』イベントの概要

ステンドグラスのおひな祭り展

毎年恒例のガラスのお雛様展。100体以上が展示され、ステンドグラスの煌めきが半田赤レンガ建物に灯ります。

日時 令和８年2月20日(金)～2月23日（月・祝） 10時～17時（23日は16時まで）

場所 半田赤レンガ建物 フォーラム（入場無料）

🌟ステンドグラスのおひな祭り展はMIZKAN MUSEUMでも開催！🌟

ステンドグラスのお雛様や武豊ゆめホタルのイルミネーションを展示します。

日時 令和８年2月27日(金)～令和８年3月1日(日) 9時30分～17時

場所 MIZKAN MUSEUM MIMホール

料金 入場無料（事前予約不要）

桃の節句のワークショップ

フェイクスイーツ・ルームスプレー作り・クラフトバンドで作るお雛様など、楽しいワークショップを開催♪

日時 令和８年2月21日(土)～※店舗によって出店日時が異なります。

場所 半田赤レンガ建物 パサージュ

詳しくは、半田赤レンガ建物ホームページをご覧ください。

→https://handa-akarenga.com/

ぶきっちょば～ばの吊るし雛展示

板山地区で活動している「ぶきっちょば～ば」の手作り吊るし雛をはじめ和小物などの展示をします。

日時 令和８年2月17日(火)～令和８年3月4日(水) 10時～16時

場所 半田赤レンガ建物 クラブハウスA（入場無料）

本件に関するお問い合わせ

半田赤レンガ建物（愛知県半田市榎下町8）

電話：0569-24-7031