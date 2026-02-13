【愛知県半田市】2/17～3/4🧱半田赤レンガ建物　桃の節句イベントを開催🧱

半田市役所

愛知県半田市の歴史的建造物 半田赤レンガ建物にて、桃の節句イベントを開催します。 赤レンガ建物ならではの重厚な空間に、桃の節句をテーマにした華やかな展示が楽しめます。





半田赤レンガ建物『桃の節句』イベントの概要

ステンドグラスのおひな祭り展 　


毎年恒例のガラスのお雛様展。100体以上が展示され、ステンドグラスの煌めきが半田赤レンガ建物に灯ります。


日時　令和８年2月20日(金)～2月23日（月・祝）　10時～17時（23日は16時まで）


場所　半田赤レンガ建物　フォーラム（入場無料）



🌟ステンドグラスのおひな祭り展はMIZKAN MUSEUMでも開催！🌟


ステンドグラスのお雛様や武豊ゆめホタルのイルミネーションを展示します。


日時　令和８年2月27日(金)～令和８年3月1日(日)　9時30分～17時


場所　MIZKAN MUSEUM MIMホール　


料金　入場無料（事前予約不要）



桃の節句のワークショップ


フェイクスイーツ・ルームスプレー作り・クラフトバンドで作るお雛様など、楽しいワークショップを開催♪


日時　令和８年2月21日(土)～※店舗によって出店日時が異なります。


場所　半田赤レンガ建物　パサージュ


詳しくは、半田赤レンガ建物ホームページをご覧ください。


→https://handa-akarenga.com/



ぶきっちょば～ばの吊るし雛展示


板山地区で活動している「ぶきっちょば～ば」の手作り吊るし雛をはじめ和小物などの展示をします。


日時　令和８年2月17日(火)～令和８年3月4日(水)　10時～16時


場所　半田赤レンガ建物　クラブハウスA（入場無料）


本件に関するお問い合わせ

半田赤レンガ建物（愛知県半田市榎下町8）


電話：0569-24-7031