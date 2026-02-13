「NIJISANJI EN」に所属する「Noctyx（ノクティクス）」の4周年を記念したオリジナルグッズが全世界で発売決定！2月22日より予約販売開始
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属するユニット「Noctyx（ノクティクス）」の4周年を記念したオリジナルグッズを、2026年2月22日(日)より全世界にて予約販売開始いたします。
「Noctyx」は、アルバーン・ノックス（Alban Knox）、浮奇・ヴィオレタ（Uki Violeta）、サニー・ブリスコー（Sonny Brisko）の3名で構成されるユニットです。今回発売するグッズでは、「妖怪」をテーマに撮り下ろされた新たなビジュアルを使用しています。
普段とは一味違う、妖艶で不思議な空気感をまとった3名の姿や、和装をベースにした衣装デザインも見どころのひとつです。4周年を記念した特別なビジュアルに、ぜひご注目ください。
■グッズラインナップ
アクリルスタンド：Alban Knox・Uki Violeta・Sonny Brisko 各1種
●商品名 ：アクリルスタンド Alban Knox
アクリルスタンド Uki Violeta
アクリルスタンド Sonny Brisko
●素材 ：アクリル樹脂
●サイズ ：本体 約W90×H140mm以内 台座 約W60×H60mm以内
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,760（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ホログラム缶バッジ：Alban Knox・Uki Violeta・Sonny Brisko 各2種
●商品名 ：ホログラム缶バッジ Alban Knox１.
ホログラム缶バッジ Alban Knox２.
ホログラム缶バッジ Uki Violeta１.
ホログラム缶バッジ Uki Violeta２.
ホログラム缶バッジ Sonny Brisko１.
ホログラム缶バッジ Sonny Brisko２.
●素材 ：紙、ブリキ、PET
●サイズ ：直径 約56mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\550（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
フォト風カード2枚セット：Alban Knox・Uki Violeta・Sonny Brisko 各1種
●商品名 ：フォト風カード2枚セット Alban Knox
フォト風カード2枚セット Uki Violeta
フォト風カード2枚セット Sonny Brisko
●素材 ：紙
●サイズ ：約W56×H87mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\660（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
デスクマット：Alban Knox・Uki Violeta・Sonny Brisko 各1種
●商品名 ：デスクマット Alban Knox
デスクマット Uki Violeta
デスクマット Sonny Brisko
●素材 ：ポリエステル、ゴム
●サイズ ：約W600×H350mm
●生産国 ：中国
●価格 ：\3,850（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。※製品上、個体差によりサイズにばらつきが出る場合がございます。
ヘッドバンド：Alban Knox・Uki Violeta・Sonny Brisko 各1種
●商品名 ：ヘッドバンド Alban Knox
ヘッドバンド Uki Violeta
ヘッドバンド Sonny Brisko
●素材 ：ポリエステル、ゴム
●サイズ ：約W250×H100~125mm（平らに置いた状態での大きさ）
●生産国 ：中国
●価格 ：\2,090（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。※製品上、個体差によりサイズにばらつきが出る場合がございます。
ぬいぐるみチャーム：Alban Knox・Uki Violeta・Sonny Brisko 各1種
●商品名 ：ぬいぐるみチャーム Alban Knox
ぬいぐるみチャーム Uki Violeta
ぬいぐるみチャーム Sonny Brisko
●素材 ：ポリエステル、真鍮
●サイズ ：約W70×H75×D55~70mm（平らに置いた状態での大きさ）
●生産国 ：中国
●価格 ：\2,000（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
〈ノベルティキャンペーン詳細〉
Cyber Goods Storeでは「Noctyx」4周年記念グッズを1会計3,000円以上ご購入いただくごとに、ランダムでステッカーを1枚（全3種）プレゼントいたします。
※ノベルティステッカーの種類はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。
※1会計につき3,000円以上お買い上げの方が対象です。
※送料や関税等はノベルティ対象金額に含まれません。
※にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeではノベルティ配布を実施しておりません。予めご了承ください。
（例）
・1回のご注文で6,000円以上ご購入いただいた場合
→合計2枚のステッカーをプレゼント
・4回に分割してご注文いただいた場合
（1回目：3,000円、2回目：5,800円、3回目：200円 4回目：3,100円）
→合計3枚のステッカーをプレゼント ※内訳 1回目1枚、2回目1枚、3回目0枚、4回目1枚
■販売詳細
・予約受付期間：2026年2月22日（日）13:00～2026年3月22日（日）23:59
・お届け時期 ：2026年6月上旬より順次発送予定 ※ぬいぐるみチャームのみ、2026年6月下旬頃の発送を予定しております。
・予約受付場所：
Cyber Goods Store
https://cybergoods-store.jp/collections/noctyx-260213
にじさんじオフィシャルストア
https://shop.nijisanji.jp/TAG_719
NIJISANJI EN Official Store（海外販売）
https://nijisanji-store.com/collections/noctyx-4th-anniversary
※発送予定時期は変更となる可能性がございます。
■キャンペーン詳細
キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で1名様に、グッズ一式をプレゼントいたします。
〈キャンペーン応募方法〉
１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー
２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）
〈キャンペーン応募期間〉
2026年2月22日（日）13:00～2026年2月28日（土）23:59まで
〈プレゼント対象グッズ〉
アクリルスタンド（3種）、ホログラム缶バッジ（6種）、フォト風カード2枚セット（3種）、
デスクマット（3種）、ヘッドバンド（3種）、ぬいぐるみチャーム（3種）
※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。
※当選発表は、2026年3月6日（金）までにXのDMにてご連絡いたします。
※非公開アカウントやDM受信拒否設定の方は応募対象外となります。
※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。
※ご当選の権利は第三者への譲渡や、現金とのお引き換えはできません。
※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/
■ライバープロフィール
・Alban Knox (アルバーン・ノックス)
未来からやってきた自由気ままな怪盗
いたずら好きだが、訪れた場所には一切の痕跡を残さないため決して捕らえられることはない
X：https://X.com/alban_knox
YouTube：https://www.youtube.com/@AlbanKnox
・Uki Violeta (浮奇・ヴィオレタ)
未来からやってきた人見知りなエスパー
自身の中から発する不思議なエネルギーで超常現象を起こす
X：https://X.com/uki_violeta
YouTube：https://www.youtube.com/@UkiVioleta
・Sonny Brisko (サニー・ブリスコー)
未来からやってきた敏腕な特殊警察
少し乱暴な性格だが、いざという時には頼りになる
X：https://X.com/sonny_brisko
YouTube：https://www.youtube.com/@SonnyBrisko
■「NIJISANJI EN」について
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
YouTube ：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch ：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X ：https://x.com/NIJISANJI_World
Website ：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit ：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram ：https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok ：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin ：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook ：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 山内隆裕
事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com