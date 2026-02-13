ヴァンラーレ八戸、クラウドファンディング『時は来た。悲願共闘。ヴァンラーレバスを走らせようプロジェクト #選手バスクラファン』 を2月20日(金)から開始！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、ヴァンラーレ八戸のトップチームバスのラッピングを目的としたクラウドファンディングプロジェクトを実施いたします。

これまでヴァンラーレ八戸では、パートナー企業にてご準備いただいている観光バスにてトップチームも移動しておりましたが、昨年J2昇格を果たしクラブの運営としてもランクを上げていくことで、ファンサポーターの皆さん、そして選手にも誇りを持っていただけるクラブになることを目指し、トップチーム専用のバスを準備し、そこにチームオリジナルのラッピングを施すことにしました。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/aomori/team/1155/invest/780/detail

1．クラウドファンディングの実施の背景と想い（代表取締役社長 下平 賢吾）

日頃より、ヴァンラーレ八戸へ厚いご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。

昨シーズンは皆さまの温かいご支援とご声援に支えられ、J2昇格を達成することができました。

J2という新たな舞台においても、感謝の気持ちを忘れることなく、地域に誇りと夢を届けられるクラブであり続けられるよう、より一層努力してまいります。

今後とも変わらぬご支援、ご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

このたび私たちは、地域とクラブをつなぐ新たな取り組みとして、「ラッピングバス」プロジェクトを実施することを決定しました。

試合会場へ向かうその道のりから、戦いは始まっています。

選手がスタジアムに入る瞬間の緊張感と高揚感。

サポーターが胸を高鳴らせながら会場へ足を運ぶあの時間。

そのすべてが、ヴァンラーレ八戸の「試合」です。

J2という新たな舞台では、ピッチ内の90分だけでなく、 環境そのものが選手の背中を押し、心を奮い立たせる力になります。

そして同時に、サポーターの皆さまにも 「今日は戦う日だ」と自然にスイッチが入る空気をつくりたい。

ラッピングバスは、そのための存在です。

街を走るクラブカラーが、選手の闘志を高め、 サポーターの心をスタジアムへと導いていく。

会場に近づくにつれ、気持ちが一つに重なっていく―― そんな高揚感を、スタジアム全体で共有したいと考えています。

選手のために。

そして、同じ想いで戦ってくださるサポーターの皆さまのために。

このプロジェクトに賛同していただける方は、是非ご参加の程何卒宜しくお願い申し上げます。

2．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/aomori/team/1155/invest/780/detail

開始へ向けて以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年2月20日（金）～ 2026年3月16日（月）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

1stゴール：300万円

Nextゴール：1,000万円

4）資金使途

1stゴール達成時：ラッピングバス制作費

Nextゴール達成時：バス運行・維持費用

３．支援者の皆様への魅力的なリターン

今回のプロジェクトでは素敵なリターン品を準備しており、その一例をご紹介します。

トップチームのバスミニカー

ヴァンラーレ八戸の象徴となるトップチームのラッピングバスを、精巧なミニカーとして手元に残せる特別なリターンです。実際のデザインを忠実に再現し、コレクションとしても飾って楽しめる仕上がりに。クラブの歴史と誇りをいつでも感じられる、サポーター必携の一台です。

バス型ティッシュボックス

日常の中でヴァンラーレ八戸を身近に感じられる、実用性抜群のオリジナルティッシュボックスです。クラブカラーとエンブレムをあしらったデザインは、部屋やオフィスに置くだけで気分が高まり、応援のスイッチが入る存在に。毎日使うアイテムだからこそ、クラブ愛を自然に表現できるリターンです。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆株式会社 ヴァンラーレ八戸

所在地：青森県八戸市新井田字松山中野場29-1フットサルアリーナ八戸

設立日：2006年4月

代表取締役社長 下平 賢吾

ホームページ：https://vanraure.net/

X：https://x.com/vanraure

Facebook：https://www.facebook.com/vanraurehachinohe/

Instagram：https://www.instagram.com/vanraure8nohe/

Youtube：https://www.youtube.com/user/vanraureTV

TikTok : https://www.tiktok.com/@vanraure_official

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：

株式会社ヴァンラーレ八戸

担当：大江

E-mail：ooe@vanraure.net

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。