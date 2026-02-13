連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ

株式会社ファブリカホールディングス

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社メディア4uが当社の連結子会社である Sparkle AI 株式会社を吸収合併（以下「第１合併」といいます。）、及び当社の連結子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズが当社の連結子会社であるオートレックス株式会社を吸収合併(以下「第２合併」といい、第１合併と第２合併を総称して「本合併」といいます。)することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社の 100%子会社間での合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

１. 本合併の目的

当社グループは、AI 領域を成長戦略の柱と位置付け、2023年5月に Sparkle AI 株式会社を設立し、プロダクトの開発及び事業セグメントの独立化を通じて、AI 技術の高度化と専門性の追求に注力してまいりました。この度、Sparkle AI 株式会社による音声 AI インフラの開発が一定の成果を上げ、本格的な商用展開及びサービス拡大のフェーズへと移行するにあたり、強固な顧客基盤と営業網を有する株式会社メディア 4u と統合することといたしました。



また、中古トラックの情報掲載サイト「トラックバンク」を運営するオートレックス株式会社については、2025年5月の子会社化以降、事業承継及び PMI を進めてまいりましたが、事業運営体制の整備が概ね完了したことに伴い、中古車販売業務を一元管理できるクラウド型統合業務プラットフォーム「symphony」シリーズを提供する株式会社ファブリカコミュニケーションズと統合することといたしました。



本合併により、AI 技術の開発機能と営業・マーケティング機能の一体化（製販一体化）を通じて、AI サービスの市場投入スピードの加速及び収益機会の拡大を図るとともに、中古車流通事業領域においては、事業運営の一体化による経営資源の効率化及びプロダクト連携強化によるサービス価値の向上を実現し、当社グループ全体のシナジー最大化と競争力強化につなげてまいります。

２. 本合併の要旨

（１）本合併の日程

１. 第１合併

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/272_1_7aa4f78955072d545b71e4ac61d10645.jpg?v=202602130851 ]

２. 第２合併

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/272_2_9aea90ae0b6995b458466f881da13d8f.jpg?v=202602130851 ]

（2）本合併の方式

１. 第１合併

株式会社メディア4uを存続会社、Sparkle AI株式会社を消滅会社とする吸収合併方式です。

２. 第２合併

株式会社ファブリカコミュニケーションズを存続会社、オートレックス株式会社を消滅会社とする

吸収合併方式です。

（3）本合併に係る割当の内容

本合併は当社の100%子会社間の合併であるため、株式の発行または金銭等の割当はありません。

（4）本合併に伴う消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

３. 本合併当事会社の概要

１. 第１合併

２. 第２合併

4. 本合併後の状況

本合併による存続会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上