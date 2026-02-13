【TAKEO KIKUCHI】店頭で完売続出した『CORDLEY(R)バックパック』に新色が登場！2月13日(金)より発売
ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、昨年発売直後から完売が相次いだ大ヒットアイテム『CORDLEY(R)（コードレ）バックパック』の新色「ネイビー」を2月13日(金)より、公式オンラインストアおよび全国店舗にて発売いたします。
1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。
新しい働き方をサポートするために、エコ、スタイル、機能を両立させたCORDLEY(R)バックパックは、お客様の声から生まれました。
新生活にぴったりな新色のネイビーは、ブラックよりも柔らかな印象で、日々の着こなしを品良くまとめます。
【CORDLEY(R)バックパック人気の9つのポイント】
1.見た目の上品さを保ちながら、軽量で背負いやすい設計
2. Bluetoothイヤフォン、ケースの出し入れがしやすいトップにポケット
3.ペットボトルや折畳傘を収納可能な縦型ポケット
4.財布やパスケースなどをしまえるサイドポケット
5.簡単に開閉でき、収納もスムーズなL字ファスナーのPC＆ガジェット用スリーブ
6.裏地はグレーで中身が見やすい設計
7.背面にはキャリーバーを通せるベルト
8.背負った時に肩に馴染むアーチ型ショルダー
9.2WAY（バックパック、ブリーフバック）仕様で、TPOに合わせた持ち方が可能
特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/blog-detail/index.html?article_id=1048529
【CORDLEY(R)バックパック：商品詳細】
価格：各\29,700（税込）
カラー展開：【新色】ネイビー / トープ / チャコールグレー / ブラック
リサイクル繊維ECOPET(R)を基盤とした人工皮革CORDLEY(R)は、環境に配慮しつつ、天然皮革のような高い品質と風合いを実現しています。
高い耐久性と良質な触感を持ち、サッカースパイクやバスケットボールなど、様々なスポーツ用品でも採用されています。
■販売について
発売日：2026年2月13日（金）
取扱店
オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/
国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)
【 Social Media 】
■ 公式Instagram @takeokikuchi_official
■ 公式LINE @takeokikuchi525
【 Brand Concept 】
TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。
日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。
“THIS IS THE JAPAN BRAND”。
＜会社概要＞
名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（株式会社ワールド100% 子会社）
代表者：逈 博幸
所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp
ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/