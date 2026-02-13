【TAKEO KIKUCHI】店頭で完売続出した『CORDLEY(R)バックパック』に新色が登場！2月13日(金)より発売

写真拡大 (全11枚)

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、昨年発売直後から完売が相次いだ大ヒットアイテム『CORDLEY(R)（コードレ）バックパック』の新色「ネイビー」を2月13日(金)より、公式オンラインストアおよび全国店舗にて発売いたします。



　

1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。



新しい働き方をサポートするために、エコ、スタイル、機能を両立させたCORDLEY(R)バックパックは、お客様の声から生まれました。


新生活にぴったりな新色のネイビーは、ブラックよりも柔らかな印象で、日々の着こなしを品良くまとめます。



【CORDLEY(R)バックパック人気の9つのポイント】



1.見た目の上品さを保ちながら、軽量で背負いやすい設計

2. Bluetoothイヤフォン、ケースの出し入れがしやすいトップにポケット


3.ペットボトルや折畳傘を収納可能な縦型ポケット

4.財布やパスケースなどをしまえるサイドポケット


5.簡単に開閉でき、収納もスムーズなL字ファスナーのPC＆ガジェット用スリーブ

6.裏地はグレーで中身が見やすい設計


7.背面にはキャリーバーを通せるベルト

8.背負った時に肩に馴染むアーチ型ショルダー


9.2WAY（バックパック、ブリーフバック）仕様で、TPOに合わせた持ち方が可能

特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/blog-detail/index.html?article_id=1048529

【CORDLEY(R)バックパック：商品詳細】



価格：各\29,700（税込）


カラー展開：【新色】ネイビー / トープ / チャコールグレー / ブラック



リサイクル繊維ECOPET(R)を基盤とした人工皮革CORDLEY(R)は、環境に配慮しつつ、天然皮革のような高い品質と風合いを実現しています。
高い耐久性と良質な触感を持ち、サッカースパイクやバスケットボールなど、様々なスポーツ用品でも採用されています。





■販売について


発売日：2026年2月13日（金）


取扱店


オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/


国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)



【 商品のお取り扱い 】


■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/


■ 国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)


■ 海外店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/shoplist/overseas/



【 Social Media 】


■ 公式Instagram @takeokikuchi_official


■ 公式LINE @takeokikuchi525



【 Brand Concept 】


TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。


日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。


“THIS IS THE JAPAN BRAND”。


＜会社概要＞
名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（株式会社ワールド100% 子会社）
代表者：逈 博幸
所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


　　　　〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト　https://corp.world.co.jp
ワールドグループ 公式オンラインストア　https://store.world.co.jp/