【TAKEO KIKUCHI】店頭で完売続出した『CORDLEY(R)バックパック』に新色が登場！2月13日(金)より発売

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、昨年発売直後から完売が相次いだ大ヒットアイテム『CORDLEY(R)（コードレ）バックパック』の新色「ネイビー」を2月13日(金)より、公式オンラインストアおよび全国店舗にて発売いたします。

1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。

新しい働き方をサポートするために、エコ、スタイル、機能を両立させたCORDLEY(R)バックパックは、お客様の声から生まれました。

新生活にぴったりな新色のネイビーは、ブラックよりも柔らかな印象で、日々の着こなしを品良くまとめます。

【CORDLEY(R)バックパック人気の9つのポイント】

【CORDLEY(R)バックパック：商品詳細】

1.見た目の上品さを保ちながら、軽量で背負いやすい設計2. Bluetoothイヤフォン、ケースの出し入れがしやすいトップにポケット3.ペットボトルや折畳傘を収納可能な縦型ポケット4.財布やパスケースなどをしまえるサイドポケット5.簡単に開閉でき、収納もスムーズなL字ファスナーのPC＆ガジェット用スリーブ6.裏地はグレーで中身が見やすい設計7.背面にはキャリーバーを通せるベルト8.背負った時に肩に馴染むアーチ型ショルダー9.2WAY（バックパック、ブリーフバック）仕様で、TPOに合わせた持ち方が可能特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/blog-detail/index.html?article_id=1048529

価格：各\29,700（税込）

カラー展開：【新色】ネイビー / トープ / チャコールグレー / ブラック

リサイクル繊維ECOPET(R)を基盤とした人工皮革CORDLEY(R)は、環境に配慮しつつ、天然皮革のような高い品質と風合いを実現しています。

高い耐久性と良質な触感を持ち、サッカースパイクやバスケットボールなど、様々なスポーツ用品でも採用されています。

■販売について

発売日：2026年2月13日（金）

取扱店

オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/

国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)

【 商品のお取り扱い 】

【 Brand Concept 】

TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。

日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。

“THIS IS THE JAPAN BRAND”。

＜会社概要＞

名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（株式会社ワールド100% 子会社）

代表者：逈 博幸

所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp

ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/