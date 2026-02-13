≪伸芽′Sクラブ≫ こどもでぱーと たまプラーザ校「新年度説明会」開催のご案内

株式会社リソー教育グループ

こどもでぱーとたまプラーザオープンからもうすぐ１年。施設の１階と２階にある「伸芽’S クラブ（しんが～ずくらぶ）」では、はじめての知育教室やおけいこ、幼稚園・小学校受験合格を引き寄せる預かり保育、園や小学校の放課後を豊かにする習い事や学童保育を提供しご好評をいただいております。

このたび、小学生の放課後の過ごし方や幼児期からの習い事について、伸芽’Sクラブが、考えていること、そしてこの春さらに多彩なラインナップとなる教育サービスについてお伝えする機会を設けました。

ぜひ皆様お誘いあわせのうえご参加ください。（詳細はこちら(https://www.shingakai.co.jp/documents/20260221tamapura.pdf)）

■こどもでぱーと たまプラーザ校 新年度説明会 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/668_1_e5588289a630f0d1f9d0d71584ed50ff.jpg?v=202602130851 ]

■創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

