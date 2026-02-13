『北斗の拳』×『花の慶次』漢の生き様 POP UP SHOP が巡回　丸善 仙台アエル店にて2月17日より開催

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年2月17日～2026年3月12日に「『北斗の拳』×『花の慶次』漢の生き様 POP UP SHOP」を丸善 仙台アエル店にて開催いたします。『北斗の拳』、『花の慶次 ―雲のかなたに―』グッズが目白押しとなっております。

大人気作品『北斗の拳』と『花の慶次』漢の生き様 POP UP SHOP が 丸善 仙台アエル店 にて期間限定で開催となる。

＜『北斗の拳』×『花の慶次』漢の生き様 POP UP SHOP＞

会 期：2026年2月17日～2026年3月12日

会 場：丸善 仙台アエル店

（〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１ Aer, 1 階）

営業時間：(月～土）10時～21時 （日・祝）10時～20時

今回のテーマは「漢の生き様」。「北斗の拳」と「花の慶次 ―雲のかなたに―」の数々の熱いシーンがグッズになって登場する。

＜『北斗の拳』×『花の慶次』漢の生き様 POP UP SHOP 商品一覧＞

北斗の拳 B2ポスター A（ケンシロウ）\1,650

北斗の拳 B2ポスター B（ ケンシロウ&レイ&マミヤ）\1,650

北斗の拳 B2ポスター C （ケンシロウ&ラオウ&フドウ）\1,650

北斗の拳 B2ポスター D（ケンシロウ&ユダ&レイ）\1,650

北斗の拳 トレーディング カラーイラストアクリルプレート 14種 各\990

北斗の拳 名場面ステッカー ケンシロウ おれは死なぬ \495

北斗の拳 名場面ステッカー ケンシロウ 心が秘孔を破ったのだ!! \495

北斗の拳 名場面ステッカー ラオウ 名もいらぬ 光もいらぬ \495

北斗の拳 名場面ステッカー ラオウ わが生涯に一片の悔いなし!! \495

北斗の拳 名場面ステッカー トキ この魂は おまえに残そう \495

北斗の拳 名場面ステッカー トキ 北斗の長兄と次兄が許さぬ!! \495

北斗の拳 名場面ステッカー シン 力こそが正義 \495

北斗の拳 名場面ステッカー レイ てめえらの血は なに色だ!! \495

北斗の拳 名場面ステッカー サウザー 退かぬ 媚びぬ 省みぬ \495

北斗の拳 名場面ステッカー ジャギ ほざくな!! \495

北斗の拳 アクリルジオラマ 愛ゆえに \1,980

北斗の拳 アクリルジオラマ 殉星の真実 \1,980

北斗の拳 アクリルジオラマ 北斗天帰掌 \1,980

北斗の拳 アクリルジオラマ 拳王昇天 \1,980

北斗の拳 アクリルジオラマ 最後の一撃 \1,980

花の慶次 名場面ステッカー 褌は男の最後の着衣だ \495

花の慶次 名場面ステッカー 疑って安全を保つより \495

花の慶次 名場面ステッカー 触れちゃならん傷み \495

花の慶次 アクリルジオラマ 傾奇問答 \1,980

※価格は税込

新グッズのみならず、既存のグッズもいくつか展開される予定だ。

さらに、2,000円（税込）購入ごとに、先着で「でかいババアのでかいステッカー」をランダムで1枚プレゼントする。数に限りがあるので、欲しい方は早めに開催店舗に足を運ぼう。

※特典は数に限りがございます予めご了承ください。

※購入金額の合算はされません。特典は1会計ごとの金額で配布されます。