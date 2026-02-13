【新宿プリンスホテル】歌舞伎町大歌舞伎『獨道中五十三驛』1等席公演チケット付きレストラン特別プランを販売開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドイメージ

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 総支配人：三宅康晴）では、2026年5月3日（日・祝）から5月26日（火）まで、THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）にて上演される市川中車・市川團子出演の大スペクタクル歌舞伎『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』の1等席観劇チケットと、館内レストランでのお食事をセットにした特別プランを販売いたします。

本プランは、市川中車によるTHEATER MILANO-Zaで初となる宙乗りや、市川團子による十三役早替りなど、歌舞伎ならではの迫力ある演出が楽しめる話題の公演と、ホテルでのお食事を組み合わせた期間限定商品です。本作は文政十年（1827）初演の四世鶴屋南北による名作で、昭和五十六年（1981）の復活上演以降、澤瀉屋を代表する人気演目として知られています。さらに今回は、人気声優が日替りで出演する「朗読で楽しむ歌舞伎 こえかぶ」も導入され、伝統芸能と声の表現が融合する新たな魅力をご体感いただけます。

観劇に加え、ホテルレストランでのディナーブッフェまたはイブニングハイティーをお楽しみいただくことで、より充実した一日をお過ごしいただけます。歌舞伎町で受け継がれる伝統と革新の舞台に加えて、ホテルダイニングを一度に楽しめるこの機会を、ぜひご利用ください。

「歌舞伎町大歌舞伎『獨道中五十三驛』1等席公演チケット付きレストラン特別プラン」概要

【公演名】 歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛』

【対象公演日】 ＜昼公演・夜公演＞5月3日(日・祝)、9日(土)、16日(土)

＜昼公演のみ＞ 5月6日(水・振休)、15日(金)、17日(日)、19日(火)、26日(火)

＜夜公演のみ＞5月22日(金)

【開演時間】 昼公演11:00A.M.～ /夜公演4:30P.M.～

【お食事時間】

和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）5：30 P.M.～9：30P.M.（L.O.9：00P.M.）

ブッフェダイニング プリンスマルシェ（B2）5：00 P.M.～9：30P.M.（L.O.9：00P.M.）

【料金】 １名さま \19,150

【お問合せ】 新宿プリンスホテル レストラン予約係 TEL:03-3205-1124（受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.）

【URL】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/facility/restaurant/plan/kabuki2026/

市川中車市川團子ハイティー イメージ

※お食事、公演チケット代、サービス料(13%)、消費税が含まれております。※レストランでのお食事は公演日当日のディナータイムでのご利用となります。※2026年4月2日(木)5:00P.M.以降の内容の変更、キャンセルは出来かねます。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは、事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容は、2026年2月13日(金)現在の情報であり、内容は変更となる場合がございます。 ※写真はイメージです。※未就学児童は満4才よりお一人さまにつき1枚切符が必要です。（0才から入場可。3才までは膝上鑑賞可。）※公演中止、または、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のチケットの払い戻しはいたしません。※営利目的でのチケットのご購入ならびに転売は固くお断りいたします。※最新情報はホームページにてご確認の上ご来場ください。