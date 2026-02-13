元Jリーガー小林久晃が手がけるアパレルブランド「FIDES」、バレンタイン限定セットを展開

株式会社Fuse One

株式会社Fuse One（フューズワン、代表取締役：小林久晃）が運営するアパレルブランド「FIDES（フィデス、以下FIDES）」は、2026年のバレンタインシーズンに向けて、1/31(土)～2/14(土)までの期間、数量限定企画「2026 VALENTINE SPECIAL SET」を特別価格で発売いたします。

本企画では、FIDESらしいミニマルで洗練されたデザインと高い実用性を兼ね備えたバッグを中心に、ギフトにも自分用にも最適なスペシャルセットを展開します。

大切な人への想いをかたちにするだけでなく、日常に寄り添い、長く愛用できる「信頼のプロダクト」を提案します。

FIDESが提案する「2026 VALENTINE SPECIAL SET」

FIDESが2026年のバレンタインに向けて届けるのは、「贈る瞬間」だけで終わらない、日常に寄り添う特別なセットです。

バレンタインに向けた期間・数量限定企画

特別なシーズンだからこそ実現した限定セットは、無くなり次第終了いたします。

バレンタインというイベントにふさわしい、今だけのラインナップです。

■ 商品ラインナップ（FIDES）

・CANVAS TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET＜限定30セット＞

COLOR：WHITE/BLACK

PRICE：14,520円（税込）→ SPECIAL PRICE：11,000円(税込)

CANVAS TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET（WHITE）CANVAS TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET（BLACK）

贈る相手やシーンを選ばない汎用性の高いキャンバストートバッグを主役にしたセット。

しっかりとした生地感と収納力を備えたLARGE TOTE BAGに、コンパクトで使い勝手の良いCANVAS MINI TOTE BAGを組み合わせました。

通勤から休日のお出かけまで、幅広いシーンで活躍します。

詳細はこちら :https://fidesjapan.com/products/f07195

・QUILTING MINI TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET＜限定30セット＞

COLOR：BLACK/NAVY

PRICE：16,500円（税込）→ SPECIAL PRICE：12,100円(税込)

QUILTING MINI TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET（BLACK）QUILTING MINI TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET（NAVY）

軽やかさと上品さを兼ね備えたQUILTING MINI TOTE BAGに、カラフルなPOUCH 3PIECE SETを組み合わせたセット。

ショルダーストラップは調節可能＆取り外し可能でレジャーやショッピング、バッグのカラーはBLACKまたはNAVYから選択でき、日常使いのアクセントとしても最適です。

詳細はこちら :https://fidesjapan.com/collections/fides-all-items/products/f07196

こんな方におすすめ

VALENTINE SPECIAL SETは、「人を想う気持ち」を形にしながら、贈ったあとも日常でしっかり使える実用性を重視したセットです。ライフスタイルに寄り添うギフトを探している方へおすすめします。

＜洗練されたギフトを贈りたいときに＞

甘さを前面に出したギフトが照れくさい、相手の好みが分かりづらい--そんなときに頼れるのが、ミニマルで汎用性の高いバッグギフトです。

FIDESのバッグは、ロゴを効かせながらも主張しすぎず、きれいめにもカジュアルにも馴染むデザインとなっています。

「相手の毎日に役立つものを贈りたい」という大人の気持ちに応える、実用性と上質感を両立した選択肢です。

＜パートナー、家族へのギフトとして＞

毎日使えるアイテムだからこそ、贈った後も長く活躍します。

ユニセックスなデザインなので、パートナーとシェアしたり、家族で共用したりと、ライフスタイルに合わせた使い方が広がります。

「実際に使ってもらえるギフト」「暮らしに寄り添うギフト」を贈りたい方におすすめです。

＜自分へのご褒美バレンタインにも＞

いつも頑張っている自分へのご褒美に。

春に向けて、日々の相棒になるバッグを迎えることで、通勤や週末の外出といった何気ない時間が心地よく変わります。

「長く使える確かなものを選ぶ」という行動自体が、自分を大切にする選択に。使うたびに気分が上がる、そんなご褒美を贈りたい方におすすめです。

VALENTINE SPECIAL SET誕生の背景

今回の「VALENTINE SPECIAL SET」は、単なる季節限定商品として企画されたものではありません。

FIDESがこれまで大切にしてきた「信頼」という価値観を、バレンタインという文化と重ね合わせることで生まれた企画です。

セット企画に込めた想い

FIDESがものづくりにおいて一貫して大切にしているのは、「日常の中で信頼できるものを身につけてほしい」という考え方です。それは、見た目の良さや一時的な高揚感だけではなく、使い続ける中で実感できる安心感や心地よさを意味します。

今回のセットでは、ギフトとしての特別感と、日常使いできる実用性の両立を追求しました。

イベント当日だけで役目を終えるのではなく、贈られたその日から自然に日々に溶け込むアイテムであること。そして、使うたびに、受け取った人が「大切に選んでくれたんだ」と感じてもらえることを目指しています。

また、今回のVALENTINE SPECIAL SETでは、FIDESとしては珍しく、価格面でも特別な設定を行っています。

安易な値引きを行わないFIDESですが「想いを届けるきっかけとして、より手に取ってもらいやすい形にしたい」という考えから、セットならではの特別価格を設定しました。

バレンタインというイベントとの親和性

バレンタインは、単なるプレゼントを贈るイベントではなく、人と人との関係性や信頼をあらためて見つめ直すタイミングでもあります。

「あなたのことを大切に想っている」「ありがとう」「これからもよろしく」という言葉にしづらい想いを、形にして伝えられる日です。

ブランド名に「信頼」を意味する言葉を掲げるFIDESにとって、バレンタインは非常に親和性の高いイベントでした。

誰かを想って選ぶ時間、相手の日常を思い浮かべながらギフトを決めるプロセスは、FIDESがものづくりで大切にしてきた姿勢そのものです。

このVALENTINE SPECIAL SETが、贈る人と受け取る人の間に、ささやかな信頼のひとときを生み出す存在になること。そして、バレンタインが過ぎたあとも、その想いが静かに続いていくことを、FIDESは願っています。

FIDES代表・小林久晃コメント

FIDES代表の小林は以下のようにコメントしています。

代表 小林 久晃

「FIDESを立ち上げたときから『現代を生きるすべての人のためのユニフォーム』という言葉を掲げてきました。それは、アクティブに生きる人たちに向けて、 毎日の生活の中で自然と手に取り、信頼して使ってもらえる存在でありたいという想いからです。

今回のVALENTINE SPECIAL SETでも、その考え方は変わっていません。バレンタインだからといって、過剰に装飾するのではなく、FIDESらしい素材、設計、使い心地を大切にしながら、『暮らしに本当に必要なもの、選ばれるもの』を改めて見つめ直しました。

贈り物は、選ぶ時間も含めて尊いものだと思っています。このセットが、相手の日々を思い浮かべながら選んでもらえる存在になり、そして受け取った人の毎日の中で、自然と役割を果たしてくれたら嬉しいです。

FIDESはこれからも、流行に左右されない、本質的なものづくりを通じて、人と人との『信頼』を静かに築いていきたいと考えています。」

＜プロフィール＞

1979年生まれ、茨城県出身。2002年から2016年の15年間、プロサッカー選手としてプレー。

引退の半年後、2017年にブランド「FIDES」を立ち上げ、「現代を生きるすべての人のためのユニフォーム」をコンセプトに掲げる。

アクティブに生きる現代人のために、こだわり抜いた生地と着心地を追求し、ライフスタイルに寄り添うプロダクトを展開している。

FIDESについて

信頼を意味する「FIDES」の名に込めたメッセージ

ブランド名「FIDES」はラテン語で「信頼」を意味します。

この言葉は、服づくりへの誠実さ、仲間との絆、そして社会への信頼を象徴しています。

「FIDESは、現代を生きるすべての人のためのユニフォーム。

FIDESは、みんなのホームグラウンドであり、クラブハウス。

FIDESは、僕と僕が愛するチームメイトの夢をかなえる場所。」

この理念のもと、FIDESはファッションを通じて人と人、人と社会のつながりをデザインしています。

上質な素材とクラフトマンシップで描くミニマリズム

FIDESのプロダクトは、厳選した素材と希少な技術によって生み出されます。

デザインはシンプルながら、ディテールにこだわり、日常に負担なく溶け込む「着心地」を追求。クラフトマンシップに裏打ちされたその完成度は、アスリートのようなしなやかさと洗練された佇まいを感じさせます。

「誰も真似できない本物を」--

その哲学のもと、FIDESはこれからも「信頼を纏う」服を通じて、現代を生きる人々を支えていきます。

公式サイト：https://fidesjapan.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fides_japan

販売情報・詳細

VALENTINE SPECIAL SETは、公式オンラインストアとFIDES店舗にて販売しております。

販売期間：2026年1月31日（土）～2月14日（土）※

対象商品：CANVAS TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET、QUILTING MINI TOTE BAG VALENTINE SPECIAL SET

販売数量：各30セット

店舗住所：福岡県福岡市中央区今泉1－16－20 ヒュセットビル 101

公式WEBページ：

https://fidesjapan.com/?variant=47787195465980

https://fidesjapan.com/products/f07195

https://fidesjapan.com/collections/fides-all-items/products/f07196

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173024/table/1_1_3d3a2d7eb55d36ba2d5167fe56902d14.jpg?v=202602130951 ]