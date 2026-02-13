井上尚弥選手　全国POP-UP STORE 『DEPARTURE ～THE MONSTER’S JOURNEY～』全国6都市で開催決定！

株式会社 ワールド

ワールドグループのエムシーファッション株式会社（本社：東京都品川区、社長執行役員：幸 晋也）は、井上尚弥選手の全国POP-UP STORE『DEPARTURE ～THE MONSTER’S JOURNEY～』を、2026年2月21日から全国主要都市にて順次開催いたします。

本POP-UP STOREは、ボクシング界の歴史を塗り替え続ける“THE MONSTER” 井上選手の公式オンラインショップ「MONSTER」の世界観をリアルに体験できる期間限定の空間です。

（公式オンラインショップ「MONSTER」https://monster-naoyainoue.com/）

会場では、エムシーファッションが企画・生産を手掛けた限定アイテムや、POP-UP先行販売商品など特別ラインナップのほか、井上選手の軌跡を振り返る貴重な展示企画も同時開催。圧倒的な強さと世界観を肌で感じられる、ファン必見の空間となります。

横浜、仙台、大阪、名古屋、福岡、東京の6都市を巡る本POP-UP STOREで、“THE MONSTER”井上尚弥選手の真髄に触れる特別な旅（JOURNEY）をぜひご体験ください。

■SNSフォローキャンペーン ＆ ベストバウト投票キャンペーン

１. SNSフォロー特典(来場者限定)：

「MONSTER」の公式XおよびInstagramの両アカウントをフォローいただいた方全員に、POP-UP限定「オリジナルステッカー」を差し上げます。

※既にフォロー済みの方も、フォロー画面提示でプレゼントの対象となります。

２.ベストバウト投票キャンペーン：

過去の試合の中から、あなたの心に刻まれた「ベストバウト」を投票してください。

最多得票となった試合に投票した方の中から、抽選で1名様に「井上尚弥選手直筆サイン入りポスター」をプレゼントいたします。

■POP-UP STORE限定アイテム ＆ 豪華購入特典

【商品ラインナップ】

公式オンラインストア「MONSTER」の人気商品はもちろん、本POP-UP STOREにて初登場となる先行販売アイテムも多数ラインナップ。実物を手に取り、素材の質感や細部のディテール、シルエットの美しさを直接手に取って確かめられる、リアル店舗ならではのプレミアムなショッピングをお楽しみいただけます。

販売商品：Tシャツ、パーカーなどのアパレルから、タオル、トートバックなどの雑貨まで、アイテム多数展開予定

価格帯：300円～50,000円（税込）

【限定商品の一例】

左からRANDOM PINS 1,000円（税込）、T-SHIRT 全31種 6,800円（税込）、POSTER 全31種 3,300円（税込）

【限定ノベルティ】

会場にて1会計につき10,000円（税込）以上ご購入いただいた方には、開催会場によってカラーが異なる限定「オリジナルラバーバンド」をプレゼント。

【横浜・仙台会場】ブルー【なんば・名古屋会場】レッド【博多・新宿会場】グリーン

※オリジナルラバーバンドは開催会場ごとに指定カラーとなり、色を選択いただくことはできません。

※数量限定の先着順となります。なくなり次第終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

■イベント開催スケジュール

【横浜】

会場：横浜ビブレ(6F)

営業時間:【平日】11:00～21:00 【土日祝日】10:00～21:00

期間：2026年2月21日(土) ～ 3月8日(日)

アクセス：横浜ビブレへのアクセスはこちら https://www.vivre-shop.jp/yokohama/access

【仙台】

会場：仙台パルコ(4F)

営業時間：10:00～20:00

期間：2026年3月12日(木) ～ 3月17日(火)

アクセス：仙台パルコへのアクセスはこちら https://sendai.parco.jp/info/

【大阪】

会場：なんばマルイ(2F)

営業時間：11:00～20:00

期間：2026年3月20日(金・祝) ～ 3月30日(月)

アクセス：なんばマルイへのアクセスはこちら https://www.0101.co.jp/085/access/

【名古屋】

会場：名古屋パルコ(南館10F)

営業時間：10:00～21:00

期間：2026年4月4日(土) ～ 4月12日(日)

アクセス：名古屋パルコへのアクセスはこちら https://nagoya.parco.jp/info/?gcd=access

【福岡】

会場：博多マルイ(3F)

営業時間：10:00～21:00

期間：2026年4月15日(水) ～ 4月21日(火)

アクセス：博多マルイへのアクセスはこちら https://www.0101.co.jp/090/access/

【東京】

会場：新宿マルイ 本館(8F)

営業時間：11:00～20:00

期間：2026年4月24日(金) ～ 4月30日(木)

アクセス：新宿マルイ 本館へのアクセスはこちら https://www.0101.co.jp/003/access/

※掲載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

X: https://x.com/naoyainouegoods

Instagram: https://www.instagram.com/naoyainoue_monster/

主催：エムシーファッション株式会社

＜会社概要＞

エムシーファッション株式会社

本社所在地：東京都品川区東五反田2-22-9 住友不動産大崎ツインビル西館

代表者：社長執行役員 幸 晋也

コーポレートサイト：https://www.mcf.co.jp/

ワールドグループのB2B（プラットフォーム事業）を担う専門商社として、アパレル、ライフスタイル、スポーツ、エンターテインメント領域において、企画・生産から物流・販売までを一気通貫で支援。グローバルなサプライチェーンを強みとしたOEM/ODM事業に加え、ファングッズの企画・製造・販売、興行物販事業、アパレル企業の効率化を支援する企画管理システム、生産管理システムの販売やコンサルティングなど、顧客のビジネス課題を解決する多角的なソリューションを提供。

株式会社ワールド

本社所在地：神戸市中央区港島中町6-8-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝

コーポレートサイト：https://corp.world.co.jp/

婦人服・紳士服・雑貨など多岐にわたる商品を取り扱い、国内外で多数のブランドと店舗を展開。さらに、自社が培ったノウハウやシステム基盤を外部にも提供し、ファッション産業の共通基盤「ワールド・ファッション・エコシステム」の確立を推進。（東証プライム：3612）