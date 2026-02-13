【フジテレビ】『三宅 健-4Dimensions-』ソロ活動を開始してから初めてのドキュメンタリー出演 三宅 健が“新しい次元の何か”を探しヨーロッパを旅するスペシャル番組が放送/配信決定！

株式会社フジテレビジョンフランス編３月26日（木）＃１：２０時～、#２：２０時３０分～３月27日（金）＃３：２０時～、#４：２０時３０分～５月放送予定：未公開映像付きスペシャルフジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/4d_kenmiyakeスペイン編３月26日（木）＃１：２０時～、#２：２０時３０分～３月27日（金）＃３：２０時～、#４：２０時３０分～Lemino/ひかりTVビデオサービス

4Dimensions(4次元)-決して時間軸とも言い切れない“新しい次元の何か”-を探して、三宅 健がヨーロッパを旅するスペシャル番組がフジテレビTWO ドラマ・アニメとLemino/ひかりTVビデオサービスにて放送/配信されることが決定した。ソロ活動を開始してから初めてのドキュメンタリー出演となる。

「何にでもなれる未知数の可能性があるのがアイドル」

自ら“職業 アイドル”と名乗り、近年ジャンルレスに活躍を続ける三宅 健が、“現地で活躍する日本人を訪ねる”Dialogue（対話）、“アートや建築に触れる”Design（デザイン）、“未知の世界に出会う”Discovery（発見）、“癒しの体験をする”Detox（デトックス）の4つの「D」を軸に、フランスとスペインを旅していく。現代アートや建築に造詣の深い彼が、ずっと行ってみたかった場所や、現地で活躍する日本人を訪ねる。日本のメディアではなかなか取り上げられない、知られざるアートスポットも登場する。

30年以上アイドルとして第一線で活躍してきた三宅 健が、どんな一面を見せてくれるのか？異国の地で体験する4Dimensionsを通じ、“職業アイドル”がどんなふうにアップデートされるのか？

三宅 健の新たな”アイドル”の姿にぜひご期待ください。

本作は、フジテレビTWO ドラマ・アニメとひかりTVの共同制作番組となり、全８話のうち、 フランス編をフジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart、スペイン編をLemino/ひかりTVビデオサービスでそれぞれ４話ずつ放送/配信する。

また、フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmartでは５月に未公開映像付きスペシャルも放送/配信する。

【プロフィール】

三宅 健

1979年7月2日生まれ、神奈川県出身。

2023年7月、表現者として、新たなエンターテインメントの形に挑戦していくこと、そして新たな「アイドル像」を描いていくことを表明した。昨年は自らクリエイティブディレクションを手掛けた「THE iDOL 三宅 健 写真集」の発売や写真展の開催で注目を集めるなど、その後も常に新たなチャレンジを続けている。

■番組概要

番組タイトル：『三宅 健-4Dimensions-』

＜フランス編＞

▼スケジュール：

３月26日（木）＃1：20時～20時30分、#2：20時30分～21時

３月27日（金）＃3：20時～20時30分、#4：20時30分～21時

5月：未公開映像付きスペシャル

▼放送/配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart ※見逃し配信あり

▼番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/4d_kenmiyake

＜スペイン編＞

▼スケジュール：

３月26日（木）＃1：20時、#2：20時30分

３月27日（金）＃3：20時、#4：20時30分

▼配信：Lemino/ひかりTVビデオサービス

※放送/配信開始スケジュールは変更になる場合があります