「カラフルピーチ」が新衣装でPalVerseに登場！「PalVerse　 カラフルピーチvol.3」・「PalVerse　 カラフルピーチvol.4」が本日発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、トレーディングフィギュアブランド「PalVerse(パルバース)」の新商品「PalVerse カラフルピーチvol.3」・「PalVerse カラフルピーチvol.4」を2月13日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。

「カラフルピーチ」が新衣装でPalVerseに登場！

「カラフルピーチ」のキャラクターたちが新衣装で手のひらサイズのデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse(パルバース)」に登場。未開封BOXに限り、1BOXをご購入で全種コンプリートできる仕様です！

2月13日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始いたしました。ぜひゲットしてくださいね！

「PalVerse カラフルピーチvol.3」概要

【価格】

［PACK］1,100円(税込)

［BOX］6,600円(税込)

【発売日】

2026年2月13日(金)発売

【素材】

本体：PVC

【種類数】

全5種

【仕様】

クローズドパッケージ

【本体サイズ】

約90mm

▼商品ページ

https://palverse-figure.com/product/product-2648/

PalVerse カラフルピーチvol.4」概要

【価格】

［PACK］1,100円(税込)

［BOX］6,600円(税込)

【発売日】

2026年2月13日(金)発売

【素材】

本体：PVC

【種類数】

全6種

【仕様】

クローズドパッケージ

【本体サイズ】

約90mm

▼商品ページ

https://palverse-figure.com/product/product-2656/

vol.3のラインナップは全5種！

じゃぱぱゆあんくんうりヒロもふ

vol.4のラインナップは全6種！

のあたっつんえとどぬくなおきりシヴァ

「PalVerse(パルバース)」とは？

『手のひらサイズの新世界』をコンセプトにアニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現したトレーディングフィギュアブランドです。今後世界中の皆様へお届けできるよう様々な展開を行っていきます。

・公式HP

https://palverse-figure.com/

・公式X

@bushi_hobby_jp(https://x.com/home)

・公式Instagram

@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C) UUUM