長岡の未来を創る5つのアイデアが決定！「夢の種プロジェクト 2025―Cultivate Local―」プレゼン審査会＆交流会を3月13日に開催

NPO法人市民協働ネットワーク長岡は、地域の課題解決や活性化を目指すアイデアを支援する「夢の種プロジェクト2025 ―Cultivate Local―」の最終プレゼン審査会を、2026年3月13日（金）にアオーレ長岡にて開催いたします。

本年度は22件の応募の中から、厳正な審査を経て選ばれた5組のノミネート者が登壇。来場した参加者全員が投票権を持ち、入賞者を決定する「参加型」のコンテストです。

■ 「夢の種プロジェクト」とは

本プロジェクトは、長岡市をより活力ある地域にするための柔軟で斬新なアイデアを、市民の寄付金（活動支援金）によって後押しする仕組みです。これまでに延べ45組に約167万円の支援を行ってきました。 本年度は「Cultivate Local（地域を耕す）」をテーマに、ジャンルを問わず多様な挑戦を募集。企業協賛による「企業賞」も設置し、地域全体で挑戦者を応援する体制を整えています。

■ 2025年度 ノミネート者・作品一覧（発表）

22アイデアの中から選出された、最終審査に臨む5つのプロジェクトをご紹介します。

■ 開催概要

- 勿体ない宝物（おからで街おこし）／一般社団法人 長岡100歳大学大学院- 耕作放棄地を子どもの学び場にする「こども農園プロジェクト」／長谷川 奈々さん- パパサークル～子育て中のパパ同士の絆を深めたい～／平澤 一郎さん- ほどける、つながる。長岡1DAYイベント／高木 聖愛さん- 「世代を超えて響き合う！」ながおかJAZZ文化祭：音楽とデザインで街を彩る市民参加型フェス／ながおかJAZZ祭実行委員会（仮）

イベント名： Cultivate Local 夢の種のもーれ！―夢の種プロジェクト2025プレゼン審査会・表彰式―

日時：2026年3月13日（金） 18:00～20:30（受付開始 17:30～）

会場：ながおか市民協働センター 市民交流ホールB・C（シティホールプラザ アオーレ長岡 西棟3階）

参加費：

一般：2,000円 / 会員※：1,800円 / 学生：1,000円

※会員はNPO法人市民協働ネットワーク長岡の正会員・賛助会員です。当日入会も可能です。いただいた参加費は、市民活動団体の活動支援のために使わせていただきます。

内容：

ノミネート者5組によるプレゼンテーション、参加者による投票、表彰式、交流タイム

賞の本数：夢の種賞・ソーシャルグッド賞・チャレンジ賞各1本、企業賞3本（※重複受賞あり）

お申し込み方法：

フォーム、メール、またはFAXよりお申し込みください。

- フォームの場合：下記フォームよりお申し込みください。https://forms.gle/1Azyj7adaCyMDJMG6- メールの場合：contact@nagaokakyodo.net 宛に、件名を「のもーれ申込」と明記し、お名前（必須）、ご所属、電話番号（必須）、メールアドレスをご記入ください。- FAXの場合：0258-39-2900 宛に、チラシ裏面の申込用紙にご記入の上、送信してください。

申込締切：2026年3月11日(水)

詳細を見る :https://nagaokakyodo.net/archives/4686

■ 取材のご案内

当日は、地域課題に挑む市民の生の熱量を取材いただけます。プレゼン終了後の交流会では、各ノミネート者へのインタビューも可能です。

■ 主催・お問い合わせ先

主催・問い合わせ先：NPO法人市民協働ネットワーク長岡

住所：〒940-0062 長岡市大手通1丁目4番地10 シティホールプラザ アオーレ長岡 西棟3F ながおか市民協働センター内

担当：伊佐、福田

TEL：0258-39-2020

FAX：0258-39-2900

Email：contact@nagaokakyodo.net