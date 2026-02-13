“誰かを想うためにまとう香り”ナルシソ ロドリゲス「ピュアムスク」体験イベント開催

ナルシソ ロドリゲス パルファムは、“誰かのためではなく、誰かを想うためにまとう香り”をテーマに、「フォーハー ピュア ムスク オードパルファム」の体験イベントを2026年2月28日（土）にSHISEIDO THE STOREにて開催いたします。


肌の温もりと想いを馳せる時間で完成するムスクの魅力を、特別な空間でお楽しみいただきます。


参加者限定のイベント特典もご用意しております。



イベント概要


【日時】　2月28日（土）


１.10:30ｰ11:00　２.11:00ｰ11:30　３.11:30ｰ12:00　４.13:30ｰ14:00　５.14:00ｰ14:30　６.14:30ｰ15:00　７.15:30ｰ16:00　８.16:00ｰ16:30　９.16:30ｰ17:00　１０.17:30ｰ18:00　１１.18:00ｰ18:30　１２.18:30ｰ19:00　　　


【開催場所】　SHISEIDO THE STORE 4階　SHISEIDO THE STORE THE LOUNGE


住所：〒104-0061　東京都中央区銀座7-8-10


【所要時間目安】　約20分（時間内にお越しください）


【内容】


当日はナルシソ ロドリゲス愛に溢れるスタッフがナルシソ ロドリゲスのブランドストーリーや「フォーハー ピュア ムスク オードパルファム」のレイヤリングをご紹介させていただきます。


また4月8日（水）発売予定の新製品の香りをいち早くご体験いただけます。


【定員】　各回約7組、先着順


※ご予約はお1人さま1回までとさせていただきます。


【参加費】　無料


【お申込み】　下記リンクのSHISEIDO THE STORE のサイトより詳細をご確認の上お申込みください。


https://thestore.shiseido.co.jp/article/10097/?rt_pr=tru35





限りなくピュア。肌から香りたつ、せっけんムスク



雲のような柔らかさに包まれるよな心地よいムスクの香りです。ピュアムスクをベースとして纏い「フォー ハー」シリーズとレイヤリングすることで、より記憶に残る香りに。



フォーハー ピュア ムスク オードパルファム



30mL　　\11,220(税込)


50mL　　\16,830(税込)


100mL　\22,000(税込)


*価格は全て希望小売価格







ナルシソ ロドリゲス パルファムについて



21世紀を代表するアメリカ人ファッションデザイナーの一人であるナルシソ・ロドリゲスは、時代を超えたエレガンスと、純粋さという独自の美学で知られています。彼のフレグランスは、力強さ、美しさ、優雅さを備えた女性への熱い賛辞として誕生しました。「フォーハー」の最初のフレグランスは、デザイナー自身が自分の個性を示す香りとして身にまとっていた、希少なエジプト産ムスクオイルからインスピレーションを得てつくられ、ナルシソ ロドリゲスのフレグランスの全てに独特の存在感を与え、ブランドを象徴するハートオブムスクを確立させました。曰く「私が開発を夢みてきたフレグランスは全ての女性たちに合うと同時に、それぞれの個性を尊重した香り。フレグランスの核にムスクを選んだのは、人によって独自の香りを発してくれるからです。」ありのままの女性の姿、個性こそが真の美しさである、というブランドの考えを象徴しています。








＜取扱い店舗＞


資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」、資生堂公式ECサイト 「資生堂オンラインストア（SHISEIDO ONLINE STORE)」、取扱百貨店、取扱いコスメショップ他



＜お客様お問い合わせ先＞


ナルシソ ロドリゲス パルファム お客さま窓口　TEL：0120-110-664　10:00～17:00/ 土・日・祝日除く



＜本品の商品貸出に関するお問い合わせ先＞


株式会社メディア・グローブ　資生堂フレグランスPR事務局


TEL：03-6234-6220 Email：s-fragrance-pr@mediaglobe.co.jp