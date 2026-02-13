「太陽のトマト麺」が実質最大“半額”に！創業 20 周年記念企画チケットバックキャンペーン！2 月 16 日～28 日まで開催！

株式会社イートアンドホールディングス

トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」（運営：株式会社一品香）は、創業 20 周年を記念し、2026 年２月 16 日(月)から 28 日(土)の期間限定で、1,000 円（税込）の利用毎に 500 円のチケットを１枚プレゼントするキャンペーンを太陽のトマト麺直営店全店にて開催いたします。

トマトの旨味を凝縮したラーメンが人気の「太陽のトマト麺」は、創業 20 周年目を迎えます。お客様への感謝の気持ちを込めて「太陽のトマト麺創業 20 周年記念企画チケットバックキャンペーン」を開催。期間中に店内飲食かテイクアウトでご利用 1,000 円（税込）毎に 500 円チケットを１枚プレゼントするキャンペーンです。1,000 円（税込）のご注文で１枚、2,000 円（税込）のご注文で 2 枚、500 円チケットをお渡しいたします。物価上昇が続く中、新生活にもうれしい、「太陽のトマト麺」の生活応援キャンペーンです。

20 周年記念チケットバックキャンペーン概要

配布期間：2026 年 2 月 16 日(月) ～ 2026 年 2 月 28 日(土)

有効期間：2026 年 3 月 1 日(日) ～ 2026 年 4 月 15 日（水）

※国内の太陽のトマト麺直営全店（錦糸町本店・豊洲店・ミーツ国分寺店・青山オーバルビル店・晴海トリトン店・元住吉支店・川崎アゼリア店・福島駅前支店・太陽のトマト麺 with チーズイオンモール北戸田店・太陽のトマト麺 with チーズイオンモール大日店・太陽のトマト麺 with チーズイオンモール日根野店）にて実施。

※1,000 円（税込）で 500 円チケットを 1 枚配布いたします。

※お一人様１会計につき１枚のご利用とさせていただきます。

※発行店舗のみご利用いただけます。

※現金との交換及び釣銭をお出しすることはできません。

※他のサービス（券）との併用はできません。（株主優待券を除く）

※デリバリーは対象外となります。（テイクアウトではご利用いただけます）

■太陽のトマト麺とは

「太陽のトマト麺」の創業は 2006 年。美味しく楽し く食べられてカラダにも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして生まれました。トマトの旨味が凝縮されたラーメンは、“罪悪感なしで食べられる”として人気を博しています。トマトには、リコピンをはじめ、ビタミン A・ビタミン C やカリウム、マグネシウムなどミネラルが豊富。「太陽のトマト麺」のラーメン１杯には、トマト約 3 個分の栄養が詰まっています。ラーメンの命とも呼ばれるスープは、低脂肪な鶏をベースにトマトを合わせた、ヘルシーな次世代スープ。麺は、ツルツルした食感で喉越し抜群の“豆乳入り”の生麺。具材の青野菜は、農薬量が従来の半分以下の品種改良エコ野菜「江戸菜」。「食」は「人を良くする」と書くとおり、「太陽のトマト麺」はヘルシーと美味しさを共存させた、美味しく楽しく長続きする、カラダに良いラーメンです。チーズとの相性も抜群で、くせになるほど濃厚な味を楽しめます。