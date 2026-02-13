ピアラ、2035 PIALA group VISIONを発表　「Growth Infrastructure Company」へ　中期経営方針を策定、コーポレートサイトを刷新

株式会社ピアラ

株式会社ピアラ (本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」)は、2035年を見据えた長期ビジョン「2035 PIALA group VISION」を発表いたしました。本ビジョンでは、当社グループを「Growth Infrastructure Company」と再定義し、マーケティングを「売るための技術」から「社会と事業が成長し続ける基盤」へと進化させることを掲げています。

あわせて、2035 PIALA group VISION実現に向けた中期経営方針を策定するとともに、企業理念（VISION・MISSION）を刷新。コーポレートサイトも刷新し、新たな方向性を発信してまいります。

当社グループは、支援にとどまらず、自ら創出し、成長が循環する仕組みを実装する企業へ。それが今回の発表の本質です。

■V字回復のその先へ

市場環境の変化や法規制強化の影響を受け、一時的に業績が低迷した時期もありました。しかし当社グループはこれを後退ではなく、構造改革の機会と捉え、不採算事業の整理や事業ポートフォリオの再構築を進めてきました。

その結果、収益体質の強化と成長基盤の確立を実現。成長基盤が整った今、当社グループは「2035 PIALA group VISION」の実現に向け、本格的な成長フェーズへと踏み出します。

■2035 PIALA group VISION- Growth Infrastructure Companyへ

当社グループの2035年の到達点は、マーケティングを「売るための技術」から「社会と事業が成長し続ける基盤」へと進化させることです。

この長期ビジョンを「Growth Infrastructure Company」と名付けました。社会と経済の成長基盤をつくる企業へ――それが、当社グループの新たな定義です。

そしてこの実現を支えるのが、刷新したVISION・MISSIONです。

データドリブンなロジックと、AIによる最適化。そして人の想いと創造力。再現性と共感力を両立させることが、当社グループのコアです。AIとテクノロジーの進化により、マーケティングは事業成長を自動化・最適化するインフラへと変わりつつあります。当社グループはその中心で、成長が生まれ、循環し、拡張し続ける仕組みを実装します。

■3つの事業領域が生み出す成長の循環

Growth Infrastructure Companyの実現に向け、当社グループは3つの事業領域を連携させ、成長の循環を生み出します。

マーケティングDXで「成長の量」を追求し、エッセンシャルワーカーDXで社会基盤を強化し、ビジネスクリエイションで非連続な成長を創出する。これらが相互に作用することで、単独では成し得ない成長基盤を構築します。

■中期経営方針-実装フェーズへ

本VISIONの実現に向けの実現に向け、当社グループは中期経営方針を策定しました。通販DXで培ったノウハウを全業界へ展開し、フルファネルマーケティングDXとAIを融合。再現性の高い成長モデルを確立しながら、事業創出領域を強化してまいります。

成長を「支援する」存在から、成長を「設計し、創出する」存在へ。今後の中期は、その実装フェーズです。

※詳細資料はこちらから(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7044/tdnet/2760604/00.pdf)ご覧いただけます。

■ともに2035を創る仲間を募集

このビジョンの実現には、多様な才能の力が不可欠です。戦略立案、クリエイティブ、データサイエンス、AI活用、事業開発など、あらゆる領域で挑戦を続ける仲間を募集しています。

「AIと想いで、つくる。」未来に共感いただける方は、ぜひ当社グループへご参加ください。

メンバー紹介ページはこちら(https://www.piala.co.jp/member)

採用情報ページはこちら(https://recruit.piala.co.jp/)

■コーポレートサイトの刷新について

2035 PIALA group VISIONの発表にあわせ、コーポレートサイトを刷新いたしました。VISION・MISSIONの明確化に加え、グループ横断の体制や実績（Works）を公開しています。今後も、長期ビジョンおよび中期経営方針に基づき、内容を随時アップデートしてまいります。

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年12月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

URL ： https://www.piala.co.jp/