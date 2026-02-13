イトウ製菓 株式会社とのエメラルドパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、イトウ製菓株式会社と、オフィシャルパートナー契約（エメラルドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
エメラルドパートナー契約内容
■内容
・サッカー大会への協賛（ミスターイトウカップ）
・ブース出展／サンプリング
■契約期間
2026年2月1日～
イトウ製菓株式会社 代表取締役社長 山崎 敬介 様よりファン・サポーターの皆さまへ
水戸ホーリーホックに関わる皆様、Ｊ１昇格おめでとうございます。 山あり谷ありの中、ずっと夢を追いかけてコツコツと大きくなっていくチームをどんな時も励まし、千載一遇のチャンスを確実に掴まれた皆様にとても刺激を受けております。 水戸ホーリーホックがこれから挑まれる巨大チームとの戦いに向けて、社業と重ねつつ微力ながら引き続き応援をさせて下さい。 いくぞＪ１！勝つのは俺たちだ！水戸の誇り見せてやれ！
法人概要
■法人名
イトウ製菓株式会社
■所在地
〒114-8581 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー8階
■代表者
代表取締役社長 山崎 敬介
■事業内容
クッキー・ビスケット類の製造・販売
■URL
https://www.mr-ito.jp/