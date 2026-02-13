ほころぶ梅に春の訪れ　高槻市内で開花進む

高槻市

春の気配が少しずつ感じられるようになり、高槻市内各所でも梅の花が咲いています。場所や品種によって咲き進み具合に差はあるものの、これから順次見頃を迎えそうです。おすすめのスポットをご紹介しますのでぜひ高槻市へお越しください。

1. 高槻城公園

キリシタン大名として知られる高山右近も城主を務めた高槻城跡にある公園。白梅と紅梅が約30本植えられた梅林をはじめ、高槻城のお壕を模した石垣と池などの散策スポットもあり。白梅は例年より早く咲き進み、現在見頃を迎え、紅梅も続いて開花する見込みで、3月中旬頃まで楽しめそうです。

住所：高槻市城内町3

アクセス：阪急高槻市駅から南へ徒歩約10分

※駐車場なし

（令和8年2月11日撮影）

2. 上宮天満宮

大宰府天満宮に次ぎ全国で2番目に古い天満宮とされていて、「天神さん」の愛称で親しまれる。天神様（菅原道真）と言えば「東風吹かば～」の歌で知られるように梅花との縁が深いことで有名。参道や境内には、白梅と紅梅が計約80本植えられていて、境内には市内であまり見られない「しだれ梅」も。現在は3分咲きで、2月下旬頃には見頃を迎える見込みです。

住所：高槻市天神町一丁目15番5号

アクセス：JR高槻駅北口から北へ徒歩約10分

※駐車場あり 収容台数約30台

（令和8年2月12日撮影）