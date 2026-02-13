DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5マルチコンバットオンラインゲーム『War Thunder』×『りっく☆じあ～す』10周年記念コラボレーション！日本限定アイテムが盛り沢山！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2026年2月13日（金）より株式会社ズー（本社：長野県上田市、代表取締役：藤井修亮、URL：https://www.zoo.co.jp/(https://www.zoo.co.jp/)）様が開発・運営する『りっく☆じあ～す』とコラボレーションしましたことをお知らせいたします。

2016年8月9日のDMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始から10周年を控え、同じく2016年2月24日の株式会社ズー様『りっく☆じあ～す』サービス開始から10周年を迎えることを記念し、日本国内限定でコラボレーションを開催することになりました。『War Thunder』で指定条件を満たすと『りっく☆じあ～す』のコンテンツが描かれたコラボアイテムを貰うことが出来ます。

また、2026年2月11日（水）日本における建国記念の日をお祝いした特別アイテム配布やストア割引セールに加え、日本国内限定で戦国デカール獲得イベントと購入ゴールデンイーグル追加ボーナス付与も行っています。ぜひこの機会に基本プレイ無料オンラインゲーム『War Thunder』をお楽しみください。

▼【コラボ】『りっく☆じあ～す』×『War Thunder』コラボレーション

https://warthunder.dmm.com/news/detail/15345(https://warthunder.dmm.com/news/detail/15345)

▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp(https://warthunder.dmm.com/lp)

■今ならログインするだけで『りっく☆じあ～す』のヒロイン「市ヶ谷 愛」のデカール配布！有名な「木更津姉妹」のキャラクターデザインなど様々なコラボアイテムを獲得可能！



2026年2月13日（金）16:00から2026年3月17日（火）までのコラボレーション期間中、『War Thunder』のバトルにて、簡単な条件を達成すると『りっく☆じあ～す』のエンブレムやキャラクターが描かれたゲーム内デカールや称号が手に入ります。コラボレーション告知ポストをリポストすると景品も当たりますので、挑戦してみてください。

＜『りっく☆じあ～す』とは＞

陸上自衛隊×メカ少女×武装JL×モンスター娘×育成型戦略シミュレーションゲームです。新旧陸自装備の擬人化キャラクター「武器娘」と駐屯地1個小隊を擬人化したキャラクター「駐屯地娘」からなる陸戦の精鋭「陸自娘（りくむす）」と共にマグマ軍に占領された国土を解放します。DMM GAMESプラットフォームでも好評配信中です。

▼りっく☆じあ～す：

https://games.dmm.com/detail/rickg_earth(https://games.dmm.com/detail/rickg_earth)

コラボレーション紹介

1. ログインするだけで「市ヶ谷愛」配布

基本無料のオンラインゲーム『War Thunder』へログインするだけで、どなたでも『りっく☆じあ～す』の司令官（プレイヤー）を支える副官で、メインヒロインキャラクターでもある「市ヶ谷 愛（いちがや あい）」のデカールを無料配布いたします。

デカール「市ヶ谷 愛」

2. バトル条件達成で特別限定アイテム

『War Thunder』のゲーム内バトルで、5回戦うごとに『りっく☆じあ～す』の勢力を示したエンブレムデカール7種類の中からランダムで1つ、2回勝利するごとに『りっく☆じあ～す』に登場する駐屯地や装備を美少女化したキャラクターデカール15種類の中からランダムで1つ獲得できます。キャラクターデカールの中には、「痛コブラ」で名を馳せた木更津姉妹も含まれています。

そして、それぞれ全てのデカールを収集すると『りっく☆じあ～す』の代表的な「駐屯地娘」「武器娘」「陸自娘」の名を冠した記念称号をお贈りいたします。

（左上→右上の順）陸自娘、支援娘、マグマ軍、ゲルン軍

（左下→右下の順）90式戦車、AH-64D、木更津茜、木更津若菜

＜木更津姉妹とは＞

千葉県木更津市陸上自衛隊木更津駐屯地における2011年の創立43周年記念行事 第39回木更津航空祭にて、東部方面航空隊 第4対戦車ヘリコプター隊所属の隊員が描いたオリジナルキャラクターのスペシャルマーキングが原案です。翌2012年が第4対戦車ヘリコプター隊（1992年新編）の20周年にあたることから記念企画として、プロのイラストレーター藤沢孝氏に依頼し、原案のオリジナルキャラクターを姉妹にした対戦車ヘリコプターのパイロットたち「木更津姉妹」が描き起こされました。AH-1Sヘリコプターの特別な塗装やグッズ販売が行われるなどメディアやミリタリーファンの間で大きな話題を呼び、株式会社Zooでサービス中のソーシャルゲーム「りっく☆じあ～す」への登場やプラモデルメーカー株式会社ハセガワでプラモデル化されるなど木更津駐屯地の第4対戦車ヘリコプター隊を代表する有名キャラクターです。

3. リポストでリアルグッズ当たる

公式Xアカウント（@WarThunderJP）をフォローの上、ハッシュタグ”#WT_RickGEarth”付きの対象ポストをリポストすると抽選で景品のリアルグッズをプレゼントいたします。

コラボレーションの詳しい条件内容や注意事項につきましては、公式サイトのお知らせをご確認の上、ご参加いただけますようにお願いいたします。

▼【コラボ】『War Thunder』×『りっく☆じあ～す』コラボレーション

https://warthunder.dmm.com/news/detail/15345(https://warthunder.dmm.com/news/detail/15345)

■日本限定の週替わりで戦国武将デカールなどを獲得できる！日本兵器の割引販売やゲーム内有料通貨ゴールデンイーグル購入者へボーナス分の追加ゴールデンイーグル付与！

2026年2月11日（水）より日本における「建国記念の日」をお祝いしたスペシャルとセールを実施しています。『War Thunder』の開発会社Gaijin Entertainmentの特製デカールの他、日本限定の連続バトル報酬を受け取ることが出来ます。さらに、日本兵器の大特価提供と一部復刻に加え、有料通貨ゴールデンイーグル（Golden Eagles：GE）がお得に買えるセールなど盛り沢山の内容となっておりますので、日本の記念すべき日を一緒にお祝いください。

▼建国記念の日：デカール＆ストアセール

https://warthunder.dmm.com/news/detail/15341(https://warthunder.dmm.com/news/detail/15341)

建国記念の日イベント＆セール一部紹介

・いざ出陣！週替わり報酬を軍場で勝ち取ろう！

2026年2月11日（水）16:00から2026年3月4日（水）15:59まで三週間にわたり、日本の兵器を使用し、3回勝利（ランクII以上・戦闘貢献率70%以上）すると週ごとに戦国武将のデカールを獲得できます。全てのデカールを集めると限定称号「厭離穢土欣求浄土」も差し上げますので、誉れ高き勝利を目指しましょう。

（左）第一週「鍾馗」 2月11日（水）16:00～2月18日（水）15:59

（中）第二週「松浦水軍」 2月18日（水）16:00～2月25日（水）15:59

（右）第三週「厭離穢土欣求浄土」 2月25日（水）16:00～3月4日（水）15:59

・日本兵器パックの大特価販売

2026年2月11日（水）16:00から2026年2月18日（水）15:59までの一週間限定で、ストアで配信している日本兵器パックを50%OFF割引の大特価で販売いたします。日本最速で「大日本帝国海軍 長門パック」と「ホーク209 パック」も初半額となっておりますので、お見逃しのなきようお願いいたします。

※PlayStation(TM)Storeでは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント（Sony Interactive Entertainment LLC）の仕様上の都合によりセール期間が2月11日（水）00:00（JST）から2月25日（水）23:59（JST）までとなりますので、PlayStation(TM)Store上の価格表示にご注意の上、お買い求めください。

・最大20%増量！今ゴールデンイーグルを購入すると追加ボーナス

2026年2月11日（水）16:00から2026年2月18日（水）15:59までの一週間限定で、ゲーム内有料通貨ゴールデンイーグル商品を購入すると最大20%の追加ボーナス分のゴールデンイーグルをその場で受け取ることができます。お得にゴールデンイーグルが購入できる日本限定のボーナスキャンペーンとなりますので、このチャンスにお買い求めください。

その他、日本の「建国記念の日」をお祝いしたイベントやセールも行っていますので、詳細は公式サイトのお知らせをご覧ください。

▼建国記念の日：デカール＆ストアセール

https://warthunder.dmm.com/news/detail/15341(https://warthunder.dmm.com/news/detail/15341)

2026年はDMM GAMESにおける『War Thunder』日本サービス開始10周年という大きな節目を迎えます。記念すべき日に向けて、様々な準備を進めておりますので、今年も『War Thunder』をよろしくお願いいたします。

▼公式サイト

http://warthunder.dmm.com/(http://warthunder.dmm.com/)

▼公式X

https://x.com/WarThunderJP(https://x.com/WarThunderJP)

▼製品概要

タイトル：『War Thunder（ウォーサンダー）』

プラットフォーム：PC（DMM GAMES PLAYER版） / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記：Published by EXNOA LLC. (C) 2026 Gaijin Games Kft. All rights reserved.

(C) ZOO CORPORATION (C) Takashi Fujisawa