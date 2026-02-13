最新栄養学の情報をアップデート！　病気になりにくいからだ作りに効果的な野菜の栄養成分、効果的な調理法や食べ合わせを紹介

株式会社 青春出版社

病気になりにくいからだを作り、健康寿命をのばしていくためには、やはり食生活に気を配ることがとても大切です。中でも、野菜を意識してたくさん食べることが、必要不可欠。

なぜなら野菜は、抗酸化力や免疫活性力、さらに腸内環境を整える力を高める成分を豊富に含んでいるからです。

本書は2016年に出版した『病気にならない人の野菜の食べ方』のアップデート版。この10年の間に、栄養学の研究は大きく進歩し、新たな知見が積み重なっています。そうした最新栄養学の情報を多数加え、さらに既存の項目も最先端の内容に更新しました。

近年の栄養学や免疫学の研究では、「野菜の力」の科学的な裏づけが、ますます明らかになってきました。たとえば、枝豆やブロッコリーなどに含まれる成分が、長寿分子「NMN」を体内で増やし、細胞の老化を防ぐ働きをすること。抗酸化成分が脳の老化を防ぎ、認知症のリスクを下げること。

また、ブロッコリーやキャベツなどに含まれる成分が、糖化やがんの進行を抑える働きを持つこと――。

野菜は「栄養補給」だけでなく、「細胞レベルで体を守る食べ物」だとわかってきたのです。

本書では、病気になりにくいからだ作りに特に効果的な野菜をピックアップし、それぞれ主な栄養成分とその効果をはじめ、野菜の持つ力を高めるためにもっとも効果的な調理法や、ほかの食品との食べ合わせを紹介しています。

本書の目次

野菜は「健康寿命」の強い味方です

免疫力を整えれば、病気知らずの人になれる

病気になりにくいからだを作る、食事のポイント

野菜には病気や老化を予防する成分がたっぷり

ファイトケミカルで免疫力をアップ

最新栄養学でわかった病気にならない野菜の食べ方

抗酸化力を高める野菜

トマト／パプリカ・ピーマン／ほうれん草／

小松菜／にら／ゴーヤー／

キャベツ／大根／ …… ほか

免疫活性力を高める野菜

ブロッコリー／にんじん／かぼちゃ／

玉ねぎ／にんにく／しょうが／

ねぎ／青じそ／ …… ほか

著者プロフィール

森 由香子（もり ゆかこ）

管理栄養士。日本抗加齢医学会指導士。

東京農業大学農学部栄養学科卒業。大妻女子大学大学院(人間文化研究科 人間生活科学専攻)修士課程修了。医療機関をはじめ幅広い分野で活動中。クリニックで、入院・外来患者の栄養指導、食事記録の栄養分析、ダイエット指導、フランス料理の三國清三シェフとともに、病院食や院内レストラン「ミクニマンスール」のメニュー開発、料理本の制作などの経験を持つ。日本サルコペニア・フレイル学会会員・日本認知症予防学会会員・日本排尿機能学会会員・日本時間栄養学会会員。抗加齢指導士の立場からは、〈食事からのアンチエイジング〉を提唱し、「かきくけこ、やまにさち」(R)食事法の普及につとめている。

書籍情報

病気知らずの決め手はやっぱり野菜だった

著者：森由香子

発売日：2025年2月19日

定価：1,276円（税込）

ISBN：978-4-413-21242-7