ロッキード マーティンと富士通、海上自衛隊のイージス・システム搭載艦向けのSPY-7 PS LRUに関する購入契約を締結

Lockheed Martin Corporation（以下、ロッキード マーティン）と富士通株式会社（以下、富士通）は、本日、海上自衛隊のイージス・システム搭載艦（以下、ASEV）（注1）向けのSPY-7 Subarray Suite Power Supply Line Replaceable Unit（以下、PS LRU）（注2）に関する購入契約を締結しました。両社は、2025年5月にSPY-7に関する調達先選定と戦略的パートナーシップに関するMOUを締結しており、今回の契約はこのMOUの内容に基づいた最初の購入契約となります。

契約締結の様子左：富士通 ナショナルセキュリティ事業本部長 宮崎 健一郎 右：ロッキード マーティン 副社長兼アジア・インド地域最高経営責任者 William L Blair

ロッキード マーティン 副社長兼ゼネラルマネージャー Chandra Marshallのコメント

富士通との協力は、日本を拠点とするASEVのSPY-7レーダーのサプライチェーンを確立し、今後、数十年にわたる任務遂行能力を維持するというロッキード マーティンのコミットメントを確固たるものにします。これは、ロッキード マーティンと富士通による日本の防衛能力強化に向けた継続的な取り組みを示すものです。

富士通株式会社 ナショナルセキュリティ事業本部 本部長 宮崎 健一郎のコメント

この度、SPY-7レーダーの重要構成品であるPS LRUのサプライヤーとして量産に着手すること、大変光栄に思います。SPY-7レーダー製造への参画は、日本の防衛産業における国内生産基盤および維持整備基盤の強化に大きく寄与するものであり、将来にわたり日本の防衛力を支える重要な取り組みであると考えております。今後も当社は、ロッキード マーティン社との強固なパートナーシップを通じ、日本の安全保障のさらなる強化に尽力してまいります。

両社のパートナーシップの意義について

日本においてASEV向けのSPY-7のサプライヤーを確保することは、ロッキード マーティンと富士通が、日本の防衛力と技術的優位性の向上に共同で取り組んでいることを示すものです。インド太平洋地域の安全保障環境が変化し続ける中、ロッキード マーティンと日本の協力は、地域の安全保障と繁栄を実現する上で引き続き重要な要素となります。ロッキード マーティンと日本の防衛分野における強固なパートナーシップを通じて、インド太平洋地域に加え、より広範な地域の安全保障における日本の役割を支えていきます。

SPY-7について

ロッキード マーティンのSPY-7ソリッドステートレーダー技術は、高度な探知・追跡能力により進化する脅威に対応し、複数のターゲットの同時対処を可能にします。SPY-7は、従来のSPY-1レーダーの数倍の性能を提供するもので、日本を含む世界中の顧客に利用されています。ASEVのシステムを含む、他のレーダーやプラットフォームとも相互運用が可能です。

ロッキード マーティンについて

ロッキード マーティンは、イノベーションを推進し、科学的発見を推進するグローバルな防衛技術企業です。当社のオールドメインミッションソリューションと「21st Century Security(R) vision」は、変革をもたらすテクノロジーの提供を加速し、サービスを提供する人々が常に準備を整えられるようにします。詳細については、LockheedMartin.com(https://lockheedmartin.com/) をご覧ください。

富士通について

富士通のパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくことです。世 界中のお客様に選ばれるデジタル・トランスフォーメーション（DX）パートナーとして、約 11 万 3,000 人の富士通グループ社員が、世界が直面する様々な課題解決に取り組んでいます。富士通が注力する 5つの重点技術領域である、AI、コンピューティング、ネットワーク、データ&セキュリティおよびコンバージングテクノロジーを駆使した 幅広いサービスとソリューションを組み合わせ、サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）を実現します。富士通株式会社 (東証:6702) は、2025 年 3 月期の連結売上高は 3 兆 6000 億円 (230 億米ドル) で、国内 IT サービス市場におけるベンダー売上でトップシェアを維持しています。詳しくは、富士通の公式ウェブサイト(https://global.fujitsu/ja-jp) をご覧ください。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1 イージス・システム搭載艦：Aegis System Equipped Vesselの略

注2 SPY-7 Subarray Suite Power Supply Line Replaceable Unit：

SPY-7 のレーダーモジュールであるサブアレイスイート（SAS）の電源供給を担う構成品

