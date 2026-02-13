【富山のおいしい食と技が40社大集結！】「とやま農商工連携マッチングフェア2026in富山県中小企業研修センター」2月26日開催！

富山県商工会連合会

富山県商工会連合会（所在地：富山県富山市、会長：宮本光明）は、県内12商工会、関連機関と連携して2026年2月26日（木）に富山県中小企業研修センターにて「とやま農商工連携マッチングフェア2026」を開催いたします。

本フェアは、富山県内の農林水産物や地域資源を活かした“とやまの逸品”を持つ約40社が一堂に会する、年に一度の貴重なマッチングの場です。バイヤーとの予約・フリー商談に加えて、新商品や試作品の展示、体験、交流の場です。

富山県には立山連峰の湧き水やきれいな空気など、素晴らしい資源がたくさんあります。全国に知られていない逸品「隠れた名品」に出会えるチャンスです。今回のフェアでは生産者の方が作り上げた情熱溢れる新商品や試作品をいち早く体験できます。バイヤー・仕入れ担当者の皆様、関係者の皆様、ぜひ会場に足をお運びいただき、富山の逸品を見に来てください。

参加事業所様をInstagramで紹介しています→（@toyama_ippin(https://www.instagram.com/toyama_ippin/?next=%2F)）

◆こんな方におすすめ

☑富山県産のおいしい食材を探している

☑お土産コーナーを充実させたい

☑新しい仕入れ先や連携先を開拓したい

◆開催概要

名称：とやま農商工連携マッチングフェア2026in富山県中小企業研修センター

【https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/topics_detail.phtml?Record_ID=40981fb7d1ef5b95b22bbf216ea883f8&TClass_ID=10(https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/topics_detail.phtml?Record_ID=40981fb7d1ef5b95b22bbf216ea883f8&TClass_ID=10)】

日時：2026年2月26日（木）13：00～17：00（開場12：30）

会場：富山県中小企業研修センター 2階大ホール（富山県富山市赤江町1-7）

駐車場

タワー111パーキング

または近隣のコインパーキングをご利用ください。

（当日の研修センター駐車場はバイヤー・

関係者限定となります。ご了承ください。）

入場料：無料（事前申込or当日入りも可）

主催：富山県・富山県商工会連合会・富山県農業協同組合中央会

共済：富山県新世紀産業機構

※商品の販売はございません。展示・試食・見学が中心です。

◆申込方法

リンク先【https://forms.gle/hLeVSEkd6eGXqiodA】

◆お問い合わせ先

富山県商工会連合会 経営支援課・経営サポートセンター

TEL:076-441-2717