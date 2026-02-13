【2026年3月31日まで視聴者募集中！オンデマンド配信】インフラ現場の人手不足を乗り越える！導入事例から学ぶデジタル労働力活用の未来と成功事例

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、株式会社セールスフォース・ジャパン主催セミナー「老朽化システムからの脱却！導入事例から学ぶアフターサービスの未来と成功事例」に協賛し、2026年3月31日（火）までオンデマンド配信を実施いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202601-03?utm_source=20260209&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

インフラ現場の人手不足や業務効率化にお悩みではありませんか？

インフラ現場で働く皆さんにとって、「作業時間」の確保や短縮は恒久的な課題です。また、AIをはじめとするデジタルツールが急速に普及する昨今、業務支援ツール選定の最適解を見出すことは容易ではありません。

今回のオンデマンド配信では老朽化システムからの脱却に成功し、作業内容や進捗のスムーズなインプットや、一部管理行程のデジタル化（デジタル労働力活用）により工数削減を達成した業務変革の具体的な導入事例をご紹介。

「人が行うこと」「デジタルに任せること」の視点からシステムの「あるべき姿」を描き、計画立案、そして導入後の成果創出、組織の巻き込み方まで徹底解説します。インフラ現場での業務支援ツールにお悩みの方は是非一度ご視聴ください。

■ 配信概要

（１）配信期間

申込期間：2026年3月31日（火）12時00分まで

（２）実施方法

オンデマンド配信（オンライン録画視聴）

（３）参加対象

自治体関係者（地方公務員・議員）

民間企業

このような方にオススメ

- インフラ現場の人手不足・工数削減にお悩みの方- 老朽化したフィールドサービスシステムからの脱却方法にお悩みの方- DX活用の最適解や計画立案にお悩みの方- システム刷新後にしっかりと効果が出せるかを懸念されている方- システム刷新について経営層の説得にお悩みの方

（４）視聴費

無料

（５）主催

株式会社セールスフォース・ジャパン

（６）協賛

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

（７）ご注意

※同業他社および競合企業にあたる企業の方のお申し込みは、ご遠慮いただく場合がございます。 何卒ご了承ください。

※こちらのページ（https://www.salesforce.com/jp/events/webinars/future-after-sales-service/）及び、「老朽化システムからの脱却！導入事例から学ぶアフターサービスの未来と成功事例」として公開した内容と同様になります。

（８）その他

本配信に関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

Salesforce セミナー事務局

Email : japanwebinar@salesforce.com

■ 講演内容（予定）

講演１.「フィールドサービスの最新海外トレンド」

Salesforce EVP&GM, Field Service Taksina Emmano 氏



講演２.「全社CRM基盤への挑戦～ユニアデックスのカスタマーサクセス戦略とSalesforce Field Serviceの活用～」

ユニアデックス株式会社 DX&プロセス革新推進部 部長 高畑 浩史 氏



講演３.「NECフィールディングが実現したField Service導入による業務プロセス改革と保守作業支援システム」

NECフィールディング株式会社 経営システム統括部 システム開発G 藤原 裕介 氏



講演４.「現場起点で変えるアフターサービス改革～Field Serviceで実現した非属人化と対応力強化～」

住友重機械イオンテクノロジー株式会社 カスタマーサポート部 サービス企画グループ DX推進チーム 横畑 慧 氏

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川9F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp