クラークスのパフォーマンスウォーキングシューズ″Pace”新作

クラークスのパフォーマンスウォーキングシューズ

Clarks Pace / Clarks Pace Rise



2026 年、Clarks は、パフォーマンスウォーキングという新たなカテゴリーを切り拓いた「Clarks Pace（クラークス ペース）」の思想をさらに進化させ、ラインアップを拡充します。

快適さと品質をブランドDNA の中心に据え、日常の歩行をより良い体験へと導いてきたクラークス。

その哲学を体現するPace シリーズは、「歩く」という動作そのものに着目し、科学的根拠に基づいて開発されたウォーキング専用シューズ。

研究により、ウォーキングとランニングでは歩幅や足の運び方、関節への負担が異なることが分かっています。Pace シリーズはその違いに正面から向き合い、ウォーキング時の自然な体の動きを最大限に引き出す設計を採用。



より遠くまで、より長く、快適に歩くためのパフォーマンスを追求しています。

シリーズ共通の核となるのは、クラークス史上最先端のデュアルレイヤー（2 層構造）クッション「C360フォーム」。歩行時の衝撃をやわらかく受け止めながら、安定感のある足運びを実現します。



さらに、Infinity Energy Capsules テクノロジーが、着地の衝撃をエネルギーに変換し、次の一歩への推進力へと還元。歩くたびに、前へ進む感覚を自然にサポートします。



Sカーブ一体成型のヒールカウンターは、アキレス腱への圧力を軽減し、靴擦れしにくい快適なフィット感を提供します。

"CLARKS PACE RISE”

Clarks Pace Rise（クラークス ペース ライズ）

MEN’ S UK6(25cm)-10(29cm)

WOMEN’ S UK3(22cm)-UK6(25cm)

\19800（税込）

今季は、Pace シリーズに新たな選択肢として「Clarks Pace Rise」が登場。

Pace の機能性をベースに、バンジーレース仕様を採用した、よりスムーズで軽快な履き心地が特長です。

ミッドソールには、衝撃を最大限吸収する2 層構造のC360を搭載。アウトソールには、Infinity Energy Capsules を引き続き採用し、エネルギーを進行方向へと効率的に発散することで、安定した歩行をサポートします。

さらに、濡れた路面でも高いグリップ力を発揮するC-Tred ラバーアウトソールを使用。車のタイヤを思わせる溝構造が、都市環境での安心感を高めます。クッション性に優れたEVA インソールにより、長時間の歩行でも快適さが持続します。



Clarks Pace と Clarks Pace Rise。

ウォーキングのために生まれ、日常をより遠くへ導くパフォーマンスシューズが、2026 年も進化を続けます。

CLARKS Comapny Profile

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。



Clarks Brand Profile

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

クラークスストアについて

時代を超えて愛され続けているアイコンモデルの進化版モデルなどを中心に、ビジネスからスニーカーまで品揃え豊富なコレクションを展開し幅広いニーズに対応する店舗となっています。

