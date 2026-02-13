こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神戸女学院大学が「小規模だが評価できる大学」近畿私大第2位、「面倒見が良い大学」近畿私大第3位・近畿女子大第1位ほか多数ランクイン ― 少人数教育やきめ細やかなキャリアサポートが評価
神戸女学院大学（兵庫県西宮市／学長：中野敬一）は、2025年「大学ランキング」（大学通信調べ）において、複数の項目で上位にランクイン。「小規模だが評価できる大学」で全国の私立大学で15位、近畿地区の私立大学で2位となったほか、「面倒見が良い大学」でも近畿私大3位、近畿地区の女子大学で1位となっている。そのほか、「就職に力を入れている大学」「生徒に勧めたい大学」でも近畿女子大1位にランクインしており、少人数制教育やきめ細やかなキャリアサポート、それらによる学生の満足度の高さなどがうかがえる結果となった。同大は2024年4月に国際学部と心理学部を、2025年4月には生命環境学部を新たに開設しており、今後もさらなる教育環境の充実を図っていく。
◆神戸女学院大学の2025年「大学ランキング」における主なランクイン項目
「面倒見が良い大学」 近畿私立大 3位、近畿女子大 1位
「就職に力を入れている大学」 近畿私立大 12位、近畿女子大 1位
「小規模だが評価できる大学」 近畿私立大 2位、近畿女子大 １位、全国私立大 15位
「生徒に勧めたい大学」 近畿私立大 7位、近畿女子大 1位
「2025年著名400社実就職率」 西日本私立女子大 2位
（『大学探しランキングブック2026』（大学通信）より）
※大学通信調べ。「著名400社実就職率」以外の項目は全国の進路指導教諭を対象としたアンケート調査によるもの
◆高い評価を受けている要因は「少人数教育」と「キャリアサポート」
・一人ひとりにチャンスが多い少人数教育
授業の約7割が1クラス20名以下で、一人ひとりに応じた丁寧な指導が行われている。学生の発言の機会も多く、コミュニケーション力が培われるほか、実験や実習にも全員が参加できる環境がある。2025年に開設した生命環境学部についても、入学後すぐに一人ひとりが手を動かす実験・実習がスタートし、さらに文系学生も安心して学べるカリキュラムも用意している。
・ゼミ訪問や全員面談など、小規模大学だからこそできる細やかなキャリアサポート
キャリアセンターでは年間130回にも上る就活講座やセミナーを実施している。さらに特徴的なのは、神戸女学院大学ならではの「ゼミ訪問」と「全員面談」。
ゼミ訪問ではキャリアセンターの職員がひとつずつゼミを回り、就職活動が本格化する前の大学3年生の9月頃に、就職活動のポイントを凝縮して学生たちに話す。多くても15名ほどの少人数のゼミで、フェイス・トゥ・フェイスで丁寧に説明することで学生の意欲を高めている。
全員面談は、大学3年生の後期に全学生がキャリアカウンセラーとの個別面談を受けることができるもの。自分の長所・短所、仕事に求めることなど、ひとつひとつ整理しながら自己分析をサポートするほか、エントリーシートや履歴書の添削まで幅広い支援が行われている。
就職支援だけでなく、中学・高校の教員をはじめ、公認心理師、二級建築士、木造建築士などの専門資格の取得についてもサポートが充実している。
◆2025年 食と健康、建築、生き物、ICT・・・身近なテーマを実践的に学ぶ生命環境学部が誕生
2024年に開設した国際学部、心理学部に続いて、2025年4月には生命環境学部（人間科学部環境・バイオサイエンス学科を改組）が誕生。生命環境学部では「環境科学」「生命科学」「情報科学」「サイエンスコミュニケーション」の4分野を横断して学ぶことができ、3年次から専門領域を選択して専門性を深めていく。入学後すぐから一人ひとりが手を動かす実験・実習がスタートするほか、さまざまな生物が生息し珍しい植物も多く自生している自然豊かなキャンパスそのものも学びのフィールドとなる。
また、重要文化財に指定されている学舎を教材に、建築分野を学べるカリキュラムが新たにスタートし、二級建築士や木造建築士などの専門資格をめざすこともできる。
改組前の人間科学部環境・バイオサイエンス学科では、食品・製薬・化粧品・医療機器関連企業や研究施設などへの就職実績が豊富なうえ、約10人に1人が研究職などをめざして大学院へ、その半数以上が国公立大学院へ進学している。
《新学部サイト》
https://newfaculty.kobe-c.ac.jp/
（参考）
・『大学探しランキングブック』2026年度版について
https://www.u-presscenter.jp/article/104918
▼本件に関する問い合わせ先
神戸女学院大学 入学センター・広報室
三枝（さえぐさ）、安野（やすの）
住所：〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山4-1
TEL：0798-51-8585
FAX：0798-51-8583
メール：koho@mail.kobe-c.ac.jp
