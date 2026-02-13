こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【鎌倉女子大学短期大学部】初等教育学科が「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」に指定
鎌倉女子大学短期大学部（神奈川県鎌倉市 学長：福井一光）初等教育学科が、厚生労働大臣より「専門実践教育訓練指定講座」として指定を受け、2026年4月入学生より教育訓練給付金制度が適用されることになりました。同制度を利用することで受講費用の最大80％が公共職業安定所から給付金として支給されます。
鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科は、日本で最初期に開設された短期大学として、開設以来、乳幼児期から児童期までの子どもの教育・保育に携わる専門家を養成し、多くの人材を社会に送り続けてきました。
このたび初等教育学科が専門実践教育訓練給付制度の厚生労働大臣指定講座に指定されたことで、社会人や社会人経験者のキャリアアップ・キャリアチェンジの場として、より多くの方に学びの機会を提供していきます。
■厚生労働省教育訓練給付制度webサイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
■専門実践教育訓練 新規指定講座一覧（厚生労働省）https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/001533730.pdf
初等教育学科では、2026年4月から授業の一部をオンデマンドで受けられる「DX時間割」も導入され、短期大学部に併設されている通信教育課程e-learning courseの授業を利用し、一部の授業をオンデマンドで受講することで、学生それぞれの生活スタイルに合わせた時間割を組むことも可能となります。
■鎌倉女子大学短期大学部「DX時間割」特設サイト
https://www.kamakura-u.ac.jp/faculty/curriculum_dx/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
鎌倉女子大学 入試・広報センター
TEL： 0467-44-2117
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科は、日本で最初期に開設された短期大学として、開設以来、乳幼児期から児童期までの子どもの教育・保育に携わる専門家を養成し、多くの人材を社会に送り続けてきました。
■厚生労働省教育訓練給付制度webサイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
■専門実践教育訓練 新規指定講座一覧（厚生労働省）https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/001533730.pdf
初等教育学科では、2026年4月から授業の一部をオンデマンドで受けられる「DX時間割」も導入され、短期大学部に併設されている通信教育課程e-learning courseの授業を利用し、一部の授業をオンデマンドで受講することで、学生それぞれの生活スタイルに合わせた時間割を組むことも可能となります。
■鎌倉女子大学短期大学部「DX時間割」特設サイト
https://www.kamakura-u.ac.jp/faculty/curriculum_dx/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
鎌倉女子大学 入試・広報センター
TEL： 0467-44-2117
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/