産後競技復帰に挑戦中の元日本代表ビーチバレー選手・溝江明香さんが語る「母としての挑戦」/産後女性の“運動継続”と“孤育て防止”を目指す地域コミュニティイベントを渋谷区で開催【2月28日（土）】
第1回「ママ交流会 ～産後ボディメイクと専門家相談～」開催
近年、産後女性の運動機会の減少や孤立が社会課題となる中、「女性とスポーツの未来を創る」株式会社WISは、産後女性を対象に心身の健康と地域でのつながりを支援するイベント「ママ交流会 ～産後ボディメイクと専門家相談～」を、2026年ン2月28日(土)に渋谷区本町コミュニティセンターにて開催いたします。
本イベントは、出産や育児によって変化した身体と向き合いながら、無理なく運動を再開し、地域で子育てする仲間と出会える機会を提供するものです。
WISは、本イベントを通して、
「出産後も挑戦を諦めない選択が当たり前になる社会」
「ママの笑顔が地域の未来をはぐくむ社会」
の実現を目指し、渋谷区・初台から『産後ケア×コミュニティの新しい形』を提案します。
【第1回開催記念 特別ゲスト】
第1回開催記念として、元日本代表女子ビーチバレー選手の溝江明香さんをゲストに迎えます。
溝江さんは、2024年3月に競技を引退後、出産を経て現在、母として競技復帰への挑戦中です。
当日は、トップアスリートとして、そして一人の母としての経験をもとに、産後の身体づくりやメンタルの変化、「アスリートの育児と競技復帰挑戦のリアル」を語っていただきます。
溝江明香さん、ビーチバレーコートでおこさんと一緒に
現役時代の溝江明香さん
【イベント概要】
「ママ交流会 ～産後ボディメイクと専門家相談～」
■日 時：2月28日（土）10:00～11:30
■ゲスト：溝江明香さん（元日本代表ビーチバレー選手）
■場 所：渋谷区本町コミュニティセンター 会議室1
■住 所：〒151-0071 東京都渋谷区本町4-39-1
■参加費：500円
■テーマ：産後の心と身体の不調を専門家と一緒に整える
■対 象：未就学児を子育て中の産後女性の方
※子連れ参加歓迎（託児サービスはありません）
■内 容：・特別ゲスト 溝江明香さんとの交流会
・アスレティックトレーナー（平井晴子）によるグループエクササイズ
・理学療法士（國田ちなみ）・管理栄養士（江原直美）によるミニ講座
・専門家による個別相談セッション
【こんな方におすすめ】
・育児による肩こり・腰痛を何とかしたい方
・気持ちよく身体を動かして運動不足を解消したい方
・地域のママ同士でつながりたい方
運動が久しぶりの方でも安心してご参加いただける内容です。
産後ボディメイクセッションイメージ（※実際の会場とは異なります）
セッション・ミニ講座を担当するのは、それぞれ日本代表アスリートのサポート経験を持つアスレティックトレーナー、理学療法士、管理栄養士の3人の専門家です。トップアスリートを支えてきた知見を、産後女性の身体づくりと日常のコンディショニングに還元します。
平井晴子
アスレティックトレーナー
國田ちなみ
理学療法士
江原直美
管理栄養士
※イベントの詳細はこちら→（https://www.women-in-sports.jp/announcement/Ko9i0cDj）
【申込方法】
- こちらのフォームよりお申込み下さい→（https://forms.gle/zBE9tvGBtexd9NDh6）
- 申込完了後に、Emailで参加費お支払いのURLが届きます。
- 申込後3日以内にお支払いをお願いいたします。
WISは、これからもスポーツを通して地域の中で、ママが自分の心と身体を整える時間を持てるよう、様々なサービスを提供してまいります。
【株式会社WIS 会社概要】
株式会社WIS（ウィズ）
代表取締役社長：平井晴子
所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V3階
創業：2022年8月
公式HP：https://www.women-in-sports.jp/
事業内容：産前産後コンディショニング、女性トレーナー育成（セミナー・講座開催）、女性トレーナー派遣、イベント託児
【お問合せ先】
株式会社WIS（ウィズ）
担当者名：荒川
メールアドレス：info@women-in-sports.jp