KBFよりディズニーコレクションが登場
KBFよりディズニーコレクションが発売決定。
ブランドらしいオーバーサイズシルエットで「着飾らなくても様になる」を表現したアパレル3型と、映画『トイ・ストーリー』のキャラクタープリントを施したトートバッグを展開いたします。
【発売概要】
2026年2月13日(金)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
ZOZOTOWNにて予約販売開始
2026年3月5日(木)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
KBF 各店、URBAN RESEARCH Store 各店にて販売開始
Disney プリントTEE
style：7人のコビト / Toy Story
price：\6,600 (tax incl.)
Disney 刺繍シャツ
style：101匹ワンチャン / 7人のコビト
price：\8,250 (tax incl.)
Snow White プリントパンツ
style：IVORY / CHARCOAL
price：\9,350 (tax incl.)
Toy Story トートバッグ
style：IVORY / CHARCOAL
price：\2,970 (tax incl.)
KBF
エイジレス・シーンレス・タイムレス。
「自分らしくいられること」を大切に、ファッションを楽しんでいる人に、ひとさじのスパイスを提案。
ONLINE STORE
Instagram @ kbfofficial