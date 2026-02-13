【TGIフライデーズ】This is The Cast! 15の物語が、横浜に揃う！『第3回JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five2026』

ワタミ株式会社

　TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する、世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」は、2026年3月8日（日）に横浜コーストガレージプラスにて開催する、全日本No.1フレアバーテンダー決定戦 『第3回JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026』 のファイナリスト15名を発表いたします。



第3回 JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026

本大会は、バー業界のさらなる活性化と、フレアバーテンダーの未来を切り拓くことを目的に開催される、日本最高峰のフレアバーテンディングコンペティションです。全国から選ばれたトップクラスのバーテンダーたちが、 ボトル、シェーカー、グラスを自在に操る華麗なパフォーマンスで、全国No.1の称号と優勝賞金1,000 USDをかけて挑みます。


今年のテーマは　「競技を超えて、物語へ。」　勝敗だけではなく、　“魅せる覚悟”　と表現力が試される舞台へと進化します。大会当日は、世界トップクラスの審査員によるジャッジに加え、スペシャルゲストによるショーケース、フード＆ドリンクブースも登場。音と光が交差する空間で、一日限りのアメリカンエンターテインメントが展開されます。


フレアは、技から表現へ。　パフォーマンスは、競技からストーリーへ。


3月8日、横浜。日本最高峰の “魅せるカクテル” が、ここに集結します。



全日本No.1フレアバーテンダー決定戦！



ファイナリスト 15名



物語の主役たち


3月8日、横浜。


この舞台に立つ15名のショーマンをご紹介します。



■エントリーNo.1


溝江　紗那 (しゃな)


Newjack 横浜



High-Five 2026






■エントリーNo.2


又川　翔旭 (しょーき)


Bar DOPENES



High-Five 2026





■エントリーNo.3


稲毛　勇一（ギャラ）


WARP SHINJUKU



High-Five 2026





■エントリーNo.4


久田　悠貴 (yu-ki)


Garden



High-Five 2026





■エントリーNo.5


German Gonzalo Olivera（Barman Show）


R1 Supper Club （Roppongi）



High-Five 2026





■エントリーNo.6


中村　淳平（JP）


WARP SHINJUKU



High-Five 2026





■エントリーNo.7


杉田　はるか（HARRY）


IZAKAYA からそる



High-Five 2026





■エントリーNo.8


津野　裕太（kappa）


WHIZZ KYOTO /TryHardJapan



High-Five 2026





■エントリーNo.9


笹岡　瑞樹（ChaCha）


COLORSOL



High-Five 2026





■エントリーNo.10


高橋 優太（Cobito）


COLORSOL



High-Five 2026





■エントリーNo.11


水野　寛之 (みっちょ)


焼肉　仁と肉



High-Five 2026





■エントリーNo.12


木下　竜佑（サスケ）


TGI FRIDAYS バーマネージャー



High-Five 2026





■エントリーNo.13


波多腰　拓也（ロック）


TGI FRIDAYS バーマネージャー



High-Five 2026





■エントリーNo.14


杉本　大武（ダイム）


TGI FRIDAYS 池袋店



High-Five 2026





■エントリーNo.15　（ご招待枠 1名）


TGI FRIDAYS GUAM グアム・タモン店



The cast isn’t complete just yet.


A finalist from TGI FRIDAYS GUAM will be announced soon.



全日本No.1フレアバーテンダー決定戦！ 概要



TGI FRIDAYS High-Five 2026


【日時】　2026年 3月8日（日）



Open 13:00


Close 16:30



【場所】　YOKOHAMA COAST garage+/ 横浜コーストガレージプラス


神奈川県横浜市西区高島 2-14-9 アソビル B1F


https://gp.yokohama-coast.com/about/?id=access(https://gp.yokohama-coast.com/about/?id=access)



【会場最寄り駅】　JR横浜駅 みなみ東口通路直通、横浜駅東口より徒歩2分



【入場チケット】　3,300円（税込）


大会限定オリジナルグッズ付き。



【入場チケット販売】


TGI FRIDAYS 全13店舗、公式HP他



オンラインチケット販売はコチラ↓


https://watami.tottokun.com/Delivery/immediately/LNwdMyKHsaJFGjC



https://www.tgifridays.co.jp/wp/careers/bartender_recruiting/



【優勝賞金】　優勝者 バーテンダーに、1,000 USドル　＋　副賞　豪華サプライズ特典　


※前年実績　TGIフライデーズのプロモーションカクテルプロデュース、並びに同プロモーションとHigh-Five優勝者として全面的にリリース



第2位　300 USドル


第3位　200 USドル



【主催】 TGI FRIDAYS JAPAN、ワタミ株式会社



大会詳細・情報は、随時、TGI FRIDAYS公式ホームページでお知らせいたします。



https://www.tgi https://www.tgifridays.co.jp/careers/bartender_recruiting



High-Five 2026





Flair Bartending/ フレアバーテンディング とは



Flair Bartending (フレアバーテンディング)はバーテンダーがボトルやシェイカー、グラスなどを用いた曲芸的なパフォーマンスによって、お客様を楽しませながらカクテルを作り提供するスタイルです。フレアバーテンディング の技術を有するバーテンダーを、フレアバーテンダーと呼びます。英語のスラングであるフレア(flair) は、主に「自己表現」と訳されてます。フレアバーテンディングの名称は、TGI フライデーズ の講師、マイク・ワーナーによって用いられたとされます。



TGI FRIDAYS

バーテンダーが作る数々のカクテル



TGI　FRIDAYSの歴史



1965年 アメリカ・ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」　という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。



TGI FRIDAYS


TGI フライデーズとは



『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。



【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/




TGI FRIDAYS





TGI フライデーズ 全13店舗



■渋谷神南店


東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F


050-3204-0455


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/



■原宿店


東京都渋谷区神宮前6-3-2


050-3173-8906


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/



■池袋店


東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階


050-3188-6064


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/



■上野中央通り店


東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F


050-3605-5444


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/



■町田店


東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F


050-3199-4227


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/



■東京ドームシティ店


東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F


050-3647-1602


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/



■お台場アクアシティ店


東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F


050-3196-3586


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/



■有明ガーデン店


東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F


050-3188-9600


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/



■イクスピアリ店


千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ


050-3198-7135


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/



■横浜西口店


神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F


050-3159-7111


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/



■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)


神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F


050-3196-6067


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/



■名古屋久屋大通店


愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4


050-3200-0791


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/



■神奈川芸術劇場店


神奈川県横浜市中区山下町281


KAAT神奈川芸術劇場 1階


TEL: 050-1724-9418


https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/



TGI FRIDAYS 神奈川芸術劇場店 KAAT


TGI FRIDAYS 名古屋久屋大通店

TGI FRIDAYS 有明ガーデン店