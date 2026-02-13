「未就学児の集中力は年齢＋1分」！？　「まいぜんシスターズ」初の幼児ワークはココがすごい！　ゲーム感覚で「勉強が好きな子が自然に育つ」秘策とは？

株式会社講談社




子どもが４歳、５歳になると親が気になる「そろそろひらがなと数字を書けたほうがいいのかしら」問題。ドリルコーナーへ行くとありますあります、たくさんのドリルが。


一見ためになりそうなドリルを漫然と選んでいませんか？

子どもにとって初めてのペーパー学習。さて、ここで一番大切なことはなんでしょうか？


もちろん、目的の「ひらがな」「かたかな」をマスターするのは大事です。ですが、それよりもここでは「やりきった！」「できた！」ことを経験することがとっても重要。


「最初に自信をつける」。それがなによりも大切なのです。その自信は次の学習意欲につながっていきます。


『まいぜんはじめてワーク』のココがすごい！





Youtubeから生まれ、マインクラフト動画などで人気を集めている「まいぜんシスターズ」。うさぎの「ぜんいち」とカメの「マイッキー」など、子どもにとっても身近で大好きなキャラクターたちです。そんな彼らを起用した幼児ワーク（ドリル）の新シリーズ『まいぜんはじめてワーク』（ひらがな４さい／ひらがな５さい／かず４さい／かず５さいの計4冊）が誕生しました！　



本書の紹介動画はこちら↓


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zBvAHCnA2pU ]




▲Youtubeから生まれた人気キャラクター「まいぜんシスターズ」

１.オリジナルイラストとシールで「脱・まじめすぎるドリル」


本幼児ワークシリーズは、すべてオリジナルイラストで描き下ろし。シールで楽しみながらできるページもあり、「勉強をやらされている感」「ペーパー学習の気づまり感」を極力排除した、ゲーム要素も強く、楽しさを感じる紙面構成になっています。




▲いちばん大切な力をしっかり身に付けるために内容を厳選！


▲ゲーム感覚で楽しめるように工夫された問題がたくさん！

２.集中してできる1回量、やりきれる1冊のボリューム感にこだわり


このワークの特色とも言えるのが、「本当に必要なことを厳選し、子どもが飽きずにやりきれるボリューム感」にこだわったことです。


運筆（鉛筆で線を書く練習）から最後の総まとめページまでで全41回（チャレンジページを除く）。未就学児が集中できる時間は「年齢＋1分」と言われています。「1回を飽きずにやりきれ、1冊最後までやりとげられる量」、これが「勉強できた！」につながり、自信が育つのです。


もちろん、厳選はしているものの、必要なことはすべて入っており、「ひらがな」「かず」はこの1冊できちんとマスターできる構成になっています。



▲イラストがたくさんだからお子さまが飽きない！


▲無理のないページ数でお子さまがやり切れる！

３.付属のシールと認定証を使って、お子さまのモチベーションアップ


このワークにはたくさんのシールがついています。


シールを使って解く問題があったり、裏表紙のシートを使って、お子さまの勉強の進捗記録ができたりします。


ワークが全部終わったら、マスター認定証をお子さまに渡してあげてください。


このワークを使えば、お子さまのモチベーションを上げつつ、勉強の自信を育てることができます。




▲「チャレンジ」問題はシールを使って答える問題！


▲まいぜんシスターズからもらえる「マスター認定証」つき！


まいぜんはじめてワーク


『まいぜんはじめてワーク　４さい　ひらがな』　ISBN:978-4-06-541647-1


『まいぜんはじめてワーク　５さい　ひらがな』 ISBN:978-4-06-541565-8


『まいぜんはじめてワーク　４さい　かず』 ISBN:978-4-06-541669-3


『まいぜんはじめてワーク　５さい　かず』 ISBN:978-4-06-541668-6


2026年2月9日発売　講談社刊　定価：各1100円（税込）　A4判48ページ



まいぜんシスターズ


YouTubeから生まれた人気キャラクター。ぜんいち、マイッキー、キャリーちゃん、バナナくんがゲームやアニメーション動画投稿を中心に活動中。代表作に講談社「まいぜんドリル」シリーズ（シリーズ9万部超）、ポプラ社「レッツゴーまいぜんシスターズ」シリーズなど。