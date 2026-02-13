「未就学児の集中力は年齢＋1分」！？　「まいぜんシスターズ」初の幼児ワークはココがすごい！　ゲーム感覚で「勉強が好きな子が自然に育つ」秘策とは？

株式会社講談社

子どもが４歳、５歳になると親が気になる「そろそろひらがなと数字を書けたほうがいいのかしら」問題。ドリルコーナーへ行くとありますあります、たくさんのドリルが。

一見ためになりそうなドリルを漫然と選んでいませんか？

子どもにとって初めてのペーパー学習。さて、ここで一番大切なことはなんでしょうか？

もちろん、目的の「ひらがな」「かたかな」をマスターするのは大事です。ですが、それよりもここでは「やりきった！」「できた！」ことを経験することがとっても重要。

「最初に自信をつける」。それがなによりも大切なのです。その自信は次の学習意欲につながっていきます。

『まいぜんはじめてワーク』のココがすごい！

Youtubeから生まれ、マインクラフト動画などで人気を集めている「まいぜんシスターズ」。うさぎの「ぜんいち」とカメの「マイッキー」など、子どもにとっても身近で大好きなキャラクターたちです。そんな彼らを起用した幼児ワーク（ドリル）の新シリーズ『まいぜんはじめてワーク』（ひらがな４さい／ひらがな５さい／かず４さい／かず５さいの計4冊）が誕生しました！

本書の紹介動画はこちら↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zBvAHCnA2pU ]

▲Youtubeから生まれた人気キャラクター「まいぜんシスターズ」

１.オリジナルイラストとシールで「脱・まじめすぎるドリル」

本幼児ワークシリーズは、すべてオリジナルイラストで描き下ろし。シールで楽しみながらできるページもあり、「勉強をやらされている感」「ペーパー学習の気づまり感」を極力排除した、ゲーム要素も強く、楽しさを感じる紙面構成になっています。

▲いちばん大切な力をしっかり身に付けるために内容を厳選！▲ゲーム感覚で楽しめるように工夫された問題がたくさん！

２.集中してできる1回量、やりきれる1冊のボリューム感にこだわり

このワークの特色とも言えるのが、「本当に必要なことを厳選し、子どもが飽きずにやりきれるボリューム感」にこだわったことです。

運筆（鉛筆で線を書く練習）から最後の総まとめページまでで全41回（チャレンジページを除く）。未就学児が集中できる時間は「年齢＋1分」と言われています。「1回を飽きずにやりきれ、1冊最後までやりとげられる量」、これが「勉強できた！」につながり、自信が育つのです。

もちろん、厳選はしているものの、必要なことはすべて入っており、「ひらがな」「かず」はこの1冊できちんとマスターできる構成になっています。

▲イラストがたくさんだからお子さまが飽きない！▲無理のないページ数でお子さまがやり切れる！

３.付属のシールと認定証を使って、お子さまのモチベーションアップ

このワークにはたくさんのシールがついています。

シールを使って解く問題があったり、裏表紙のシートを使って、お子さまの勉強の進捗記録ができたりします。

ワークが全部終わったら、マスター認定証をお子さまに渡してあげてください。

このワークを使えば、お子さまのモチベーションを上げつつ、勉強の自信を育てることができます。

▲「チャレンジ」問題はシールを使って答える問題！▲まいぜんシスターズからもらえる「マスター認定証」つき！

まいぜんはじめてワーク

『まいぜんはじめてワーク ４さい ひらがな』 ISBN:978-4-06-541647-1

『まいぜんはじめてワーク ５さい ひらがな』 ISBN:978-4-06-541565-8

『まいぜんはじめてワーク ４さい かず』 ISBN:978-4-06-541669-3

『まいぜんはじめてワーク ５さい かず』 ISBN:978-4-06-541668-6

2026年2月9日発売 講談社刊 定価：各1100円（税込） A4判48ページ

まいぜんシスターズ

YouTubeから生まれた人気キャラクター。ぜんいち、マイッキー、キャリーちゃん、バナナくんがゲームやアニメーション動画投稿を中心に活動中。代表作に講談社「まいぜんドリル」シリーズ（シリーズ9万部超）、ポプラ社「レッツゴーまいぜんシスターズ」シリーズなど。