LINEマンガ発の人気タイトル「ガールクラッシュ」のアニメ化決定を記念してマルイウェブチャネルでオリジナルグッズの販売が決定！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、LINEマンガ「ガールクラッシュ」のオリジナルグッズを販売するイベント『アニメ化決定記念！ ガールクラッシュ×OIOI “クラッシュコレクション”』を実施いたします。

■ アニメ化決定記念! ガールクラッシュ×OIOI “クラッシュコレクション”

LINEマンガ発の人気タイトル「ガールクラッシュ」のアニメ化決定を記念して、OIOIオリジナルグッズの発売が決定！缶バッジヤアクリルスタンドなどの定番グッズのほかに、Tシャツやクリアポーチなど作中のガールズをイメージさせるおしゃれなファッションアイテムもラインナップ。登場人物の魅力を余すことなく引き出したデザインのグッズは必見！原作の美麗なイラストを使用した全5種類のアイテムが、あなたの手元に届きます。

特設サイト :https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/girlcrush.html

■ここでしか買えない！ファン必見の商品ラインナップ

ガールクラッシュ トレーディング缶バッジ（全7種）

ランダム1個：660円（税込） コンプリートセット：4,620円（税込）

原作のイラストを使用した、7人の登場人物のトレーディング缶バッジ。原作のイラストにキャラクター名をのせたOIOIオリジナルデザインです。誰が出るかは、開けてからのお楽しみ。7種コンプリートできるセットもご用意しました。

ガールクラッシュ アクリルスタンド（全7種）

各1,980円（税込）

原作者のタヤマ碧先生がカラーで描いた登場人物たちのイラストを、そのまま閉じ込めたアクリルスタンド。キャラクターの個性や表情の細かなニュアンスまで美しく再現されています。台座にはロゴもプリントされていて、飾ると作品の世界観がぱっと広がります。

ガールクラッシュ プリントＴシャツ（2サイズ展開：XS・S）

3,850円（税込）

百瀬天花、イム・ミンチェ、チャン・ジウの3人のカラーイラストがプリントされたTシャツ。「ガールクラッシュ」のロゴがスタイリッシュにあしらわれ、デザイン全体のアクセントになっています。ベーシックなシルエットで普段使いやダンスレッスンなどの体を動かすシーンにもおすすめです！

ガールクラッシュ ダイカットステッカーセット（全1種、3枚1セット）

990円（税込）

原作のシーンを切り取った百瀬天花とキム・シオンのダイカットステッカーです。カラフルな3色の背景とイラストをマッチさせたデザイン。キム・シオンのステッカーはセリフをそのまま残すことでお気に入りのシーンをそのまま持ち運べるようにしました。

ガールクラッシュ プリントクリアポーチ（全1種）

1,980円（税込）

ガールクラッシュのロゴと百瀬天花のイラストが映えるクリアポーチ。コスメや小物を入れるのにちょうどいいサイズ感です。クリアピンクのPVC素材がかわいく、バッグの中でも映えるデザインです。

■ご購入特典

ガールクラッシュ×OIOI “クラッシュコレクション”の商品を4,000円(税込)ご購入ごとに1枚、表紙絵ミニカードを1枚プレゼントします。

くわしくはマルイウェブチャネル内特設ページにてご確認ください。

数に限りはありますでしょうか？

■「ガールクラッシュ」とは

LINEマンガ発の人気タイトル「ガールクラッシュ」は、K-POPアイドルを夢見る少女たちの挑戦と成長を描く青春群像劇です。歌やダンス、ルックスに恵まれた百瀬天花（ももせ てんか）と、情熱と努力で夢に挑む佐藤恵梨杏（さとう えりあん）が互いに刺激し合い、時に悩み、時に支え合いながら成長していく姿は、読む人の胸を熱くし、勇気を与えてくれます。

タイトルにもなっている「ガールクラッシュ」という言葉は、K-POP界では「媚びず、凛として自分らしく輝く女性像」を意味します。本作では、少女たちがそれぞれの個性を大切にしながら、夢に向かって切磋琢磨する姿が描かれています。

夢を追う少女たちの成長を描いた「ガールクラッシュ」は、幅広い世代の女性たちに共感と感動を届ける物語です。

■概要

特設サイト：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」(https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/girlcrush.html)

開 催 期 間：2026年2月17日（火）12:00～3月15日（日）23:59

▼新潮社

https://www.shinchosha.co.jp/

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

▼丸井

https://www.0101.co.jp