JR東日本東北総合サービス株式会社新幹線E5系赤べこ 提供：アカベコランド

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：弭間 俊則）は、福島県会津若松市のアカベコランドと共同で、JR仙台駅東西自由通路にて「E5系新幹線赤べこ絵付け体験～in仙台駅～」を開催します。本ワークショップは、新幹線E5系が2026年3月5日にデビュー15周年を迎えること、同年4月からは「ふくしまデスティネーションキャンペーン」がスタートすることから、福島の郷土玩具である赤べこを新幹線Ｅ５系カラーに絵付けすることができます。本ワークショップならではの絵付け体験を、ぜひ仙台駅でお楽しみください。

ご参加については、JRE MALL チケット「東北MONO WEB SHOP」にて事前受付を行います。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

1.ワークショップ概要

開催日時：2026年3月7日(土) 全4回開催 所要時間 約1時間30分 ※各回定員20名

1回目 10:00～11:30 2回目 11:30～13:00 3回目 13:00～14:30 4回目 14:30～16:00

場所：JR仙台駅2階東西自由通路

持ち物：無し (筆や絵具は主催者側でご用意します)

※汚れても良い服装でお越しください

〈絵付けの流れ〉

１.赤べこの顔、体の順に新幹線の色を塗る

２.首の側面を塗る

３.目・鼻を描く

４.体に車体の模様を描く

〇絵付けした赤べこは当日お持ち帰りいただけます！

〈注意事項〉

※絵具塗料を使用しますので、塗料が衣服につくと取れなくなる場合がございます

※所要時間は目安です

2.JRE MALLチケット購入方法

チケット購入ページ：https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a060/a060-26akabeko(https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a060/a060-26akabeko?utm_source=260213prtimes&utm_medium=20260307_akabeko_link)

チケット販売日：2026年2月13日(金)16:00～3月6日(金)23:59まで

チケット価格：2,000円(税込)

※ワークショップ参加時にチケットを確認しますので、ご予約のスマートフォンを必ずご持参のうえ係員にご提示ください

※スマートフォン等をお持ちでない方はチケットを印刷してご参加ください

※購入ページの注意事項をよくお読みになり、ご参加の程お願いします

※ワークショップ３日前よりキャンセル料が発生します

※お客さま都合によるキャンセルにつきましては、マイページの購入履歴からキャンセルが可能です

※当日のお客さま都合によるキャンセルについては、ワークショップ開始時間前までマイページから手続きが可能です

3.その他

本ワークショップは、同日開催イベントの「E5で行こう！しあわせの風ふくしま」のイベントの一環として行われます。イベントでは赤べこグッズやE5系グッズ、鉄道グッズの販売なども行いますので、ぜひ仙台駅にお越しください♪

イベント名：E5で行こう！しあわせの風ふくしま

開催日時：2026年3月7日(土)10:00～16:00

開催場所：JR仙台駅2階東西自由通路

4.アカベコランドについて

アカベコランドは、赤べこを「見て・学んで・楽しむ」観光施設として、福島県会津若松市に飯盛山店と七日町店の2点を構えており、赤べこの起源・歴史を振り返り、より深い理解を得るとともに、

赤べこという伝統的なキャラクターを新たなデザインに落とし込み、現代の生活に根差した関わり方を模索しています。