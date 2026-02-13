子育てをするすべての人の笑顔のために。「『シナぷしゅ』エポスカード」デビュー！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）は、株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次 弘志、以下テレビ東京）の乳幼児向けテレビ番組「シナぷしゅ」とのコラボレーションにより「『シナぷしゅ』エポスカード」の発行を2026年2月13日（金）よりスタートいたします。

■「『シナぷしゅ』エポスカード」とは

「『シナぷしゅ』エポスカード」は、丸井グループが昨年2月に実施した「『好き』を応援するコンクール」から生まれたものです。「シナぷしゅを通じて、子育て当事者とそうではない人の両方を巻き込んで『令和の赤ちゃん』が自由で生きやすい社会をつくりたい」という番組の想いに感銘を受けた丸井グループ社員が企画しました。おしくも受賞にはいたりませんでしたが、この想いに共感した現役ママ社員が所属の枠を超えて集まり、クレジットカードや期間限定イベント、オリジナルグッズの企画をママ目線で行いました。

また、当カードはご利用金額に応じて付与されるポイントの一部を2カ所の寄付先にお渡しします。寄付金は病気の治療を頑張る子どもたちの伴走支援プログラムに活用されます。これらの支援は、子どもたちの遊びの機会やその環境づくりに活かされ、治療に励む子どもたちの笑顔につながっていくことを期待しています。

▼「『好き』を応援するコンクール」について詳しくはこちら

＜第2回「『好き』を応援するコンクール」を開催 社員の「好き」をビジネスへ＞

https://www.0101maruigroup.co.jp/topics/25_0221_sukicontest

＜「『シナぷしゅ』エポスカード」の特長＞

当カードは、ショッピングのご利用金額に応じた加算ポイント（200円につき1ポイント・還元0.5%）からご利用金額の0.1％を、エポスカードがお客さまに代わり以下の「病気とともに生きる子どもたちを『あそび』を通してサポートする団体」へ寄付いたします。

一般社団法人 Child Play Lab.

在宅期の子どもと家族の伴走支援「アドベンチャーASIIST」の実施・充実に活用されます

▼公式HP

https://childplaylab.org/

NPO法人プロジェクトサンタ

病院で治療を頑張った子どもたちが遊べるカプセルトイの設置・運営に利用されます

▼公式HP

https://p-santa.org/

＜デザインラインナップ＞

カードにへんしん

お花とぷしゅぷしゅ

はじめてのおかいもの

＜新規入会特典＞

新規入会・お切り替え後、3カ月以内に税込100,000円以上ショッピングでご利用いただいたお客さまには「ぷしゅぷしゅ収納ケース付きブランケット（非売品）」をもれなくプレゼントいたします。

※実物とは色やデザインが異なる場合があります

2月13日（金）から2月20日（金）の間で新規でお申し込み・お切り替えいただき、エポスNet上のキャンペーンにエントリーいただいた方の中から抽選で、イベント期間中「ぷしゅぷしゅ」と一緒に撮影ができるグリーティングイベントを実施します。

オリジナルグッズが購入できるマルイ店舗でのイベントも開催予定！「『シナぷしゅ』エポスカード」のデザインを用いたグッズや、「シナぷしゅ」と一緒に育った赤ちゃんの思い出に寄り添うグッズをご用意してお待ちしています。

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください

▼グリーティングイベントの詳細はこちら

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1038

■「シナぷしゅ」について

テレビ東京系列にて毎週月～金曜あさ7:30から放送中の乳幼児向け番組。「見せたいときに、見せたい 見せ方で見せられる番組」をめざし、放送だけでなくネット配信も広く展開しており、公式YouTubeチ ャンネル「シナぷしゅch」は、2026年2月現在、登録者数83万人を突破しています。映画やコンサート などの視聴者が参加できる多様なイベントも展開しており、子育て世代からの絶大な人気を誇っていま す。

■「『シナぷしゅ』エポスカード」の概要

1.カード発行主体：エポスカード

2.名称：「シナぷしゅ」エポスカード

3.申込開始日：2026年2月13日（金）

4.デザイン：3種類

5.年会費：永年無料

6.国際ブランド：Visa

7.入会・利用に伴う寄付：ご利用額に応じて付与されるエポスポイントのうち0.1％分を、以下の「病気とともに生きる子どもたちを『あそび』を通してサポートする団体」へ寄付します。

・一般社団法人 Child Play Lab.

・NPO法人プロジェクトサンタ

8.入会特典：入会後3カ月以内に税込100,000円以上ご利用で、オリジナル特典をプレゼント

9.優待サービス：（すべての種類のエポスカードで共通）

（1）割引ご優待

・飲食店、テーマパークをはじめとする全国約10,000のご優待施設（2025年3月現在）

（2）ポイントご優待

・提携各社店舗（ノジマ、KEYUCAなど）のご利用でポイントアップ、ポイントアップサイト「エポスポイントUPサイト」利用でのボーナスポイント付与

（3）ライフステージサポート

・カード会員限定保険、海外トラベルサービス、家賃支払い・保証人サービス ほか

※サービスの詳細はホームページにてご確認ください（https://www.eposcard.co.jp）

※お申込みはこちら（https://www.eposcard.co.jp/gecard/synapusyu/）

■テレビ東京の概要

商号：株式会社テレビ東京

本社所在地：〒106-8007 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー

代表電話： 03（6632）7777

URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/

代表取締役社長：吉次 弘志

事業内容： 地上波放送を中心とした放送事業および放送番組などを二次的に利用する権利、その他放送から発生する権利を利用する事業を中心としたライツ事業

■エポスカードの概要

商号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4574）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容： クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか