【第22回ノーブルホームカップ特別企画】元プロ野球選手・東野峻氏「努力を続ける大切さ」をテーマに講演会を実施
茨城県水戸市に本社を置き、茨城県・栃木県・千葉県で新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を展開する株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長 福井英治）(https://www.noblehome.co.jp/)が取り組んでいる地域貢献活動と、青少年育成の一環として開催するノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会が2026年で第22回を迎える。
本大会の予選抽選会と同日に、元プロ野球選手の東野峻氏による講演会を開催。
実施概要
1月31日（土）トヨペットスマイルホール大洗（大洗文化センター大ホール）にて
元プロ野球選手・東野峻氏を講師に迎え、茨城県内の学童軟式野球に取り組む小学生へ向けて講演会を実施し、当日は約250名の選手、関係者の方が講演会を聴きにお集まりいただきました。
東野氏に「努力を続ける大切さ」をテーマにご自身の野球人生を通じた経験や想い、目標設定の重要性を小学生の子どもたちとコミュニケーションを取りながら語っていただきました。
出演者
東野峻氏
『球歴』
➤鉾田第一高等学校
➤読売巨人軍（2005年から2012年）
➤横浜DeNAベイスターズ（2015年）
➤横浜DeNAベイスターズアナリスト・ファーム投手コーチ
（2016年～2024年）
現在は、ジャイアンツアカデミーコーチとしてご活躍
講演会内容
講演では、プロ野球選手としての成功だけでなく、壁にぶつかった経験や、思うようにいかない時期にどのような気持ちで野球と向き合ってきたのかをお話しいただきました。
「努力を続け、諦めなかったこと」、「挑戦し続けたからこそ、今の自分があること」といったメッセージに、会場の子どもたちは真剣な表情で耳を傾けていました。講演後には子供たちが積極的に質問をする姿も見られ、「速いボールを投げるにはどうしたらいいか？」、「ピッチャーがボールを投げやすくするにはキャッチャーはどうすればいいか？」といった質問も投げかけられ、東野氏は丁寧に質問に応えてくださりプロの世界を経験した東野氏の言葉一つひとつが、子どもたちの心に強く響いている様子が印象的でした。
今回の講演会が、野球だけでなく子供たちのこれからの人生においても「努力を続ける大切さ」、「目標設定をもつこつこと」の重要性を育むきっかけとなることを願っています。
抽選会内容
また講演会後、第22回ノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会の抽選会を実施いたしました。
今年で、22年目を迎えるノーブルホームカップ。
緊張感あふれるなか、厳正なる抽選の結果予選15ブロックの対戦カードが決定いたしました。
県内93チームの頂点を目指して、予選トーナメントの熱き戦いを期待しております。
抽選会の結果はこちら➤第22回ノーブルホームカップ予選トーナメント表(https://www.noblehomecup.jp/wp-content/uploads/2026/02/9af1bf5fd23d798818abc19e42720fcd.pdf)
ノーブルホームカップの背景
代表取締役である福井が「地元・茨城」の皆さまへの恩返しの想いと、自身が学生時代に野球を通して得た「人格形成」「人脈形成」の大切さを経験する機会を設けてあげたい。そんな思いで始めたのが、このノーブルホームカップです。
「子供も大人も思い出にの残る大会にしたい」という運営方針のもと、毎年様々なイベント企画や、地元企業様のブース出展などで”お祭りのような賑やかな大会”となっています。
ノーブルホームカップホームページはこちら➤ノーブルホームカップ｜茨城県の学童軟式野球大会(https://www.noblehomecup.jp/)
ノーブルホームは野球を通じ、お子様の技術向上と心身発達、
そして「人格形成」「成功体験」の場としても位置付け、地域の球児たちを応援して参ります。
