【総額130万円相当】「ニフティ不動産アプリ」累計1,300万ダウンロード突破記念！「理想の暮らし、もっと広がる。大感謝キャンペーン」を開催

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田 隆志、証券コード：4262）が運営する不動産物件情報検索アプリ「ニフティ不動産アプリ」は、このたび累計1,300万ダウンロードを突破いたしました。

この節目を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、合計130名様に総額130万円相当の賞品が当たる「理想の暮らし、もっと広がる。大感謝キャンペーン」を実施します。

1,300万ダウンロードという実績は、多くの方々に人生の節目となる住まい探しの場面で、ニフティ不動産アプリをご利用いただいてきた結果です。今回のキャンペーンは、その一つひとつの選択と出会いへの感謝を、“130”というカタチにしてお届けするものです。

詳細はキャンペーン特設ページへ :https://myhome.nifty.com/campaign/13000000dl/

「理想の暮らし、もっと広がる。大感謝キャンペーン」詳細

新生活のはじまりに、暮らしが前向きになるきっかけを

本キャンペーンでは、ユーザーのみなさまの理想の暮らしを応援し、より多くの方々にご参加いただけるよう、X（旧Twitter）から応募できる「A賞」と、アプリ内アンケートで応募できる「B賞」をご用意。合計130名様に総額130万円相当の豪華賞品をプレゼントいたします。

春は、新しい生活への期待が高まる一方で、引っ越しや環境の変化により、家事や日常生活の負担が増えやすい時期でもあります。

「ニフティ不動産」は、住まいを“探す”瞬間だけでなく、暮らしが始まってからの日常にも寄り添う存在でありたいと考えています。



賞品には、掃除・美容・料理といった、新生活で負担になりやすい家事シーンを支え、日常の質を高めるアイテムをラインアップしています。

住まいは“見つけて終わり”ではなく、暮らしが始まってからが本番。そんな想いを、賞品一つひとつに込めています。

【応募期間】2026年2月13日（金）～ 4月19日（日）23:59【A賞】新生活応援！Xから参加で選べるデジタルギフト（1,300円相当）が当たる

応募方法は、X（旧Twitter）にて、ニフティ不動産公式アカウント（@niftymyhome(https://x.com/niftymyhome)）をフォローし、対象投稿をリポストするだけ。さらに、オリジナルで考えた「ニフティ不動産アプリ」のキャッチコピーをリプライで投稿すると当選確率が上がります。今後公式に採用される可能性も！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49786/table/240_1_386871483ac072b4c0574e4652d5e300.jpg?v=202602130751 ]【B賞】おうち時間をご褒美に。住まい探しに関するアンケートに回答して豪華生活家電が当たる

応募方法は、ニフティ不動産アプリ内の専用ページから簡単なアンケートに回答するだけ。第一弾から第三弾まで、期間ごとに賞品とアンケート内容が変わります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49786/table/240_2_c740aca2ee6f59c2938925842ed7fe54.jpg?v=202602130751 ]

※賞品・アンケート内容は期間ごとに異なります。

※各期間1名様につき1回応募できます。

このアンケートは、これから住まい探しをする方、そしてこれまで住まい探しを経験された方の“リアルな声”をお聞きするためのものです。

新生活には、楽しみと同時に迷いや不安もつきもの。みなさまの声を、よりよいサービスづくりや、これからの住まい探しをサポートする企画に活かしていきたいと考えています。

今後の展望

「ニフティ不動産」では、物件探しにとどまらず、その先にある暮らしまでを見据えた情報提供やキャンペーンを行っています。

今後も、住まい探しという人生の重要な意思決定を支えるサービスとして、継続的な価値提供とブランド強化に取り組んでいきます。

■「ニフティ不動産」対象アプリ

・「ニフティ不動産 賃貸版」iOSアプリ

https://itunes.apple.com/app/id717072560

・「ニフティ不動産 賃貸版」Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nifty.myhome.rent

・「ニフティ不動産 購入版」iOSアプリ

https://itunes.apple.com/app/id866872644

・「ニフティ不動産 購入版」Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nifty.myhome.buy

＼Because／ニフティ不動産

「ニフティ不動産」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報数1,400万件以上（2025年5月現在）を束ねる国内最大級の不動産物件情報検索プラットフォームです。豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線など、さまざまな探し方ができることが特長で、通知設定により、希望条件に合う新着物件をタイムリーにチェックすることも可能。便利なスマホアプリも提供しており、ユーザーのみなさまの理想のお部屋探しを支援しております。

・＼Because／ニフティ不動産：https://myhome.nifty.com/brand/

・ニフティ不動産公式サイト：https://myhome.nifty.com/

ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」をパーパスに掲げ、日々の暮らしにおける迷いや不安を「納得」へと変え、幸せな暮らしへと導くサービスの創出に取り組んでいます。

・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・URL：https://niftylifestyle.co.jp/