「運動してもやせない」には理由があった!! カンタン姿勢改善でやせ体質に変身できる『すごい！ 骨膜ダイエット』2026年2月13日（金）発売

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、たった1度で改善が実感できることから、あえて診療所を持たず、旅する整体師として高い人気を誇るうちだゆうじ氏の『姿勢改善でやせ体質に大変身！ 重要なのは筋肉より骨膜 すごい！ 骨膜ダイエット』を2026年2月13日（金）に発売いたしました。

運動をしても、食事制限をしても思うようにやせられないと悩んでいる人は多いのではないでしょうか？

やせられない人の大きな原因は、「姿勢の悪さ」にあります。

しかし、骨盤矯正やストレッチなどの一時的な筋肉アプローチだけでは、姿勢はすぐに元に戻ってしまいます。

本書では、一時的な矯正ではなく、体の根本からしっかり姿勢を改善していくことで、気づけばやせ体質になれるメソッドを収録。

「筋膜」よりも深い「骨膜」にアプローチすることで、正しい姿勢に整え、リバウンドしにくいやせ体質を目指せるノウハウを大公開します！

■ あなたの姿勢はどのタイプ？ 姿勢タイプチェック表で自分の姿勢を確認

現在の自分の姿勢はどのような状態なのか、姿勢タイプ別のチェック表でセルフ診断。

自分の姿勢のクセを把握しながら、必要な改善方法が知れる仕組みになっています。

■姿勢タイプ別に改善のためのマッサージ＋エクササイズを紹介

チェック表で出たタイプに合わせて、それぞれの姿勢の特徴や、悪いクセがついてしまう原因について解説。

各タイプの姿勢を改善するためのマッサージ＋エクササイズをていねいに紹介しています。

■そもそも骨膜って何？ なぜ骨膜？

骨盤や筋肉矯正のような一時的なものではなく、体の根本から改善していく「骨膜ダイエット」とは何なのか？

骨膜の役割や、矯正してもすぐに元に戻ってしまう根本的な理由、そして骨膜にアプローチすることでなぜリバウンドしなくなるのかについてしっかり解説しています。

■もくじ

あなたはどれ？ 姿勢タイプチェック表

PART1 骨膜アプローチで姿勢改善＋やせ体質になる理由

PART2 姿勢タイプ別骨膜ダイエット

PART3 気になる部位別骨膜エクササイズ

■著者プロフィール

うちだゆうじ

柔道整復師。「旅する整体師」としてあえて整体院には所属せず、地域に出向き1万人以上を治療。1度のマッサージとストレッチ指導で違いが実感できると評判に。通い詰める必要なし、おうちでできる骨膜ストレッチの伝道師として活動している。

著書に『「筋膜」より深い「骨膜」にアプローチ すごい 骨膜ストレッチ』がある。

Instagram：@seitaitrip_uchida(https://www.instagram.com/seitaitrip_uchida/)

■書誌情報

『姿勢改善でやせ体質に大変身！ 重要なのは筋肉より骨膜 すごい！ 骨膜ダイエット』

著者：うちだゆうじ

発売日：2026年2月13日（金）

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

判型：A5判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-607823-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000465/)