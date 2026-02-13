捨てられる革が誇りある仕事に！「JINTO」が神戸マルイでPOP UPイベントを開催

株式会社丸井グループ

神戸マルイ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）１Fにて、サステナブルな革小物を提案するショップ「JINTO」がPOP UPイベントを開催しております。

■サステナブルな革小物と“応援の循環”「JINTO」

捨てられるはずだった革から、ものづくりを始める

「JINTO」は、奈良県三宅町にある町工場から生まれたサステナブルな革小物ブランドです。野球グローブの生産過程で発生する「端革（はしかく）」と呼ばれる素材を活用し、本来であれば廃棄されるはずだった革に新たな価値を見い出しています。

使用するのは、強度としなやかさをかね備えた野球グローブ用の革。天然素材ならではの色味や質感の違いは、同じものが二つとない一点ものの魅力です。財布やキーホルダー、ゴルフボールケースなど、日常に寄り添うアイテムとして仕立てています。

「高付加価値な工程」を、人の手で

「JINTO」のものづくりの特徴は、福祉施設との協働にあります。

革の裁断や組み立て、ボタン付けといった、製品の品質を左右する重要な工程を多くの障がい者福祉施設に担ってもらっています。野球グローブの端革は、形や厚みが一枚ずつ異なるため、機械化が難しく、人の目による判断と丁寧な手仕事が欠かせません。

そのため、これらの工程は単なる作業ではなく、素材の特性を見極める「高付加価値な工程」として位置づけられています。「JINTO」は、この判断をともなう仕事を通じて、働く人の技能向上ややりがい、生活の自立につながる仕組みをつくり、誰かの役割と誇りを生み出すものづくりを行っています。

使うことが、応援になる

ブランドの根底には、「使うこと＝応援になる」という独自の価値観があります。商品を手にすることが、素材の再利用や地域のものづくりへの理解につながり、支え合う社会の循環を生み出していくという理念が込められています。こうした思いは、三宅町という地域への恩返しや、さまざまな人々への“応援の輪”へとつながっています。

捨てることを減らし、最後まで活かすこと。支援ではなく、共につくる関係を築くこと。

「JINTO」は、革小物を通して、環境と社会のどちらにも無理のない、持続可能な循環をつくり続けています。

■あなたの「好き」が誰かを応援する力になる（商品一例）

キーリング

各900円（税込）

アルファベット・漢字・ひらがなの3タイプから選べる、世界にひとつだけのキーリングです。

バッグや鍵に付けるだけで、日常にさりげない特別感をプラスできます。カラーも選べるので、ギフトやプレゼントにもぴったり。シンプルながらも目を引くデザインで、毎日使う小物を個性的に演出。

日常のちょっとしたアクセントとして、自分らしさを感じられるアイテムです。

三角コインケース

各1,320円（税込）

小銭はもちろん、小さなアクセサリーなどをスマートに収納できる三角コインケースです。三角形のユニークなデザインは、見た目だけでなくコインの取り出しやすさも抜群。必要なものをさっと取り出せるのが魅力です。

毎日の持ち歩きに便利で使い勝手が良いため、プレゼントすれば喜ばれること間違いなし！

コードクリップ

各110円～（税込）

デスク周りやリビングなど、生活の中でよく目にするコード類。でも、絡まったりぐちゃぐちゃになっていると、意外とストレスになってしまいます。

そんな悩みを解消してくれるのが、コードクリップ。シンプルなデザインでコードを簡単に固定でき、見た目もスッキリに整理できます。

自分用はもちろん、ちょっとしたプレゼントにもぴったりのアイテムです。

ウォレット

各1,320円～9,020円（税込）

お札入れや小物入れとしても使える、便利で万能なウォレットです。コンパクトながらも収納力があり、目薬やリップ、ちょっとした化粧道具などもすっきり収納できます。

野球グローブの革を使って丁寧につくられているため、丈夫で長持ちし、使い込むほどに味わい深い風合いが楽しめるのも魅力です。

ほかにも、丁寧に仕立てた猫シルエットパスケースや、遊び心あふれるハンドサインキーホルダーなど、日常使いしやすいアイテムを多数ご用意しています。

それぞれ一点ずつ風合いや表情が異なり、使い込むほどに味わいが増すのも魅力です。ご自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです。

サステナブルなものづくりから生まれた、ここだけの革小物をぜひ手に取ってご覧ください。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■イベント概要

開催店舗：神戸マルイ 1F カレンダリウム

開催期間：2026年3月31日（火）まで

営業時間：【平日・土曜】11:00～20:00【日曜・祝日】10:30～20:00 ※最終日は18:00まで

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます

▼神戸マルイ

https://www.0101.co.jp/083/

▼丸井

https://www.0101.co.jp