【ROXX】テクノロジー企業成長率ランキング『Technology Fast 50 2025 Japan』４年連続受賞

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率186％を記録し、50位中23位を受賞いたしました（ https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html ）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去３決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html をご覧ください。

【受賞の背景】

当社の主力サービスである『Zキャリア』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、国内人材紹介市場においては、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。ROXXでは、そのような業界構造に着目し、未経験の求職者と学歴や職歴を問わない採用企業のマッチング支援に特化しております。

これらを背景にし、日本全体の所得向上の実現を目指すうえで、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジー、特にAIを活用して解決する、新たな試みを継続的に行ってきた結果、今回の成長につながったものと捉えています。

当社は、今後も「時代の転換点を創る」というミッションの実現に向けて、事業成長と顧客満足の両立を追求してまいります。

【会社概要】

設立：2013年11月１日

代表：代表取締役社長 中嶋 汰朗

資本金：3,470,320千円（資本準備金を含む）※2025年9月末時点

本社所在地：東京都新宿区新宿６－２７－３０ 新宿イーストサイドスクエア ４階

事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

コーポレートサイト：https://roxx.co.jp/

『Zキャリア』サービスサイト：https://zcareer.com/

『Zキャリア プラットフォーム』サービスサイト：https://platform.zcareer.com/

『Zキャリア AI面接官』サービスサイト：https://ai-interview.zcareer.com/

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

