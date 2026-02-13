人材研究所 曽和利光氏登壇「新卒最新市場の実態 プロが解説 27卒承諾の鉄則と失敗しない28卒早期対応」を開催

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、人事担当者を対象とするセミナー「新卒最新市場の実態 プロが解説 27卒承諾の鉄則と失敗しない28卒早期対応」を2月17日（火）と25日（水）にオンラインで開催します。

当セミナーについて

当セミナーは、株式会社人材研究所 代表取締役社長の曽和利光氏をお招きします。曽和氏に、最新の市場データに基づいた新卒採用の戦略とロードマップを解説いただきます。採用市場が本格化する3月～6月における新卒採用の戦い方をプロの視点から具体的に解説予定です。

開催概要

【イベント名】

ピーク到来！どう動く？新卒最新市場の実態 プロが解説 27卒承諾の鉄則と失敗しない28卒早期対応

【日時】

2026年2月17日（火）13:00-14:00

2026年2月25日（水）10:00-11:00、12:00-13:00

※各回同じ内容です。ご都合の良い日程を選択ください。

※1日程目はリアルタイム開催、以降の日程は録画配信となります。

※録画配信回では直接講師に質問していただくことはできません。

【場所】

オンライン配信

【参加費】

無料

イベント詳細ページ :https://offerbox.jp/company/event/33070.html?utm_source=release&utm_medium=refferal&utm_campaign=seminar_20260213

登壇者

株式会社人材研究所

代表取締役社長

曽和 利光氏

1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートに入社。人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。

その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務めた後、2011年に株式会社人材研究所を設立。

人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っており、一般社団法人 日本採用力検定協会の理事も務める。

株式会社i-plug

法人マーケティンググループ

前本 貴生

2016年、専門商社にて新規開拓営業・法人パートナー営業を経て、新卒採用担当として従事。

年間約1,500名と面接・面談を実施し、初回接触から内定承諾までのフォローを担当。 入社後の新入社員フォローや育成、研修の企画・運営にも携わり、採用から定着まで一貫した支援を行う。23卒では30名採用の内定承諾率100%を達成。採用活動の傍ら、母校である大学にてゼミ2クラスを対象に就活講座を実施。

2022年、株式会社i-plugに入社。OfferBoxの運用・採用支援を行うカスタマーサクセスを経験し、現在は企業向け採用セミナーへの登壇、大学での就活講座登壇、コラム・記事の監修を担当している。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は238,310名以上が登録。企業側では累計22,061社が登録（※1）しています（2026年1月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp

企業向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp/company

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

会社概要

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：適性検査eF-1G（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：Tsunagaru就活（https://tsunashu.com）



