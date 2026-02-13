ラクス、新サービス「楽楽人事労務」を4月1日（水）より提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村崇則、以下：ラクス）は、従業員300名以下の中堅・中小企業向けに、人事労務業務を効率化する新サービス「楽楽人事労務」を2026年4月1日（水）より提供開始いたします。

「楽楽人事労務」は、プラスアルファ・コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、以下：プラスアルファ・コンサルティング）が提供するタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を基盤としたOEM製品です。多種多様な機能の中から、人事労務業務の負担を軽減するために必要な機能を抽出・再構築し、中堅・中小企業に最適化した人事労務管理システムとして提供します。

■中堅・中小企業の人事労務業務を効率化

中堅・中小企業では、人事労務業務が紙やExcelで管理されるケースも多く、入退社手続きや社会保険対応、年末調整など煩雑な業務が課題となっています。さらに、SaaSの普及により、システムごとに同じ社員情報を入力・管理しなければならないといった、新たな課題も生じています。

ラクスは、「楽楽精算」や「楽楽勤怠」などの提供を通じて見えてきた人事労務業務の課題を踏まえ、HRテック領域で高い競争力を持つプラスアルファ・コンサルティングとの協業により、人事労務管理システム「楽楽人事労務」を提供開始いたします。

■主要機能

■今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/142_1_53598eac6a423a35d9b36c69475b239f.jpg?v=202602130751 ]

ラクスは「楽楽人事労務」を通じて、サービスラインアップを拡充し、バックオフィス全体のDXをさらに推進していきます。今後は、「楽楽クラウド」各製品との連携強化や、機能拡張を通じて、企業の成長を継続的に支援してまいります。

■製品概要

【製品名】楽楽人事労務

【対象企業】従業員300名以下の中堅・中小企業

【提供開始日】2026年4月1日（水）

【料金】初期費用：100,000円（税抜）／月額費用：30,000円～（税抜）

※利用者数・オプションに応じて月額費用は変動します。

「楽楽人事労務」について

「楽楽人事労務」は、従業員台帳管理をはじめ、入社・退社手続き、身上変更、年末調整、人事評価など、人事労務に関わる情報管理や各種手続きを一元化できるクラウド型人事労務システムです。人事情報をクラウド上でまとめて管理することで、煩雑になりがちな手作業や管理負荷を軽減し、人事労務業務の効率化と正確な運用を支援します。

「楽楽人事労務」製品サイト(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/jinjiroumu/)