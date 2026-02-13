ソニービズネットワークスのクラウド型勤怠管理システム『AKASHI』事業がマネーフォワードにグループジョイン

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、ソニーネットワークコミュニケーションズの100%子会社であるソニービズネットワークス株式会社（以下、SBN）との間で、SBN社が展開するクラウド型勤怠管理システム『AKASHI』事業を、吸収分割の形式により承継することを決定しました。本日、事業承継に関する契約を締結し、2026年3月31日に吸収分割を実行する予定です。

本承継に伴い、2026年4月を目途に同事業の名称を『マネーフォワード クラウド勤怠Plus』としてリブランディングし、中堅・エンタープライズ企業向けプロダクトラインナップを強化します。あわせて、ITインフラ領域に強みを持つSBNとのパートナーシップを通じて、両社の顧客基盤を相互に活用してまいります。

当社は「ビジネスを前へ。働く人をもっと前へ。」というMissionのもと、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』を展開し、業務の変革に取り組んでいます。また、これまでもSBNが提供する『AKASHI』とAPI連携を行うなど、サービス間の親和性を高めてまいりました。

SBNが提供する『AKASHI』は、多様な働き方や複雑な就業規則にも柔軟に対応できる高度な管理機能が特長の勤怠管理サービスです。バックオフィスのデジタル化が進む中、より緻密な設定と運用性が求められる中堅・エンタープライズ企業の皆さまのニーズを捉えたプロダクトとして、高い評価を得ています。

当社のHR領域においては、これまで提供してきた『マネーフォワード クラウド勤怠』に加え、中堅・エンタープライズ領域で高い実績を持つ『AKASHI』事業がグループジョインします。これにより、スタートアップから大手企業まで、あらゆる規模の顧客ニーズに最適なソリューションを提供することが可能になります。

■今後の展望

2026年4月を目途に『AKASHI』を『マネーフォワード クラウド勤怠Plus』にリブランディングを実施し、ユーザーの皆さまにより利便性高く活用いただけるよう、マネーフォワードIDへの対応や、当社の既存プロダクトとのマーケティング・開発体制の統合や強化を進めてまいります。

さらに、『NURO Biz』をはじめとする情報システム部門向けサービスに強みを持つSBNと、経理財務・人事労務部門をはじめとするバックオフィス向けSaaSに強みを持つ当社間で企業のインフラから業務システムまでを包括的に支援するパートナーシップを構築します。両社の顧客基盤を活かした協業を通じて、企業経営のさらなる効率化をトータルでサポートしてまいります。

■勤怠管理システム『AKASHI』について

「AKASHI」は、直感的に操作できるデザインを採用しながらも、企業の成長に伴い複雑化する運用ルールやコンプライアンスにも対応可能なクラウド勤怠管理システムです。複雑な条件分岐による集計項目の作成、細かなアラート設定、工数管理、多角的な分析を可能にするダッシュボードや、誰がいつデータを修正したかを記録する監査ログを備え、内部統制や労基署調査にも対応できるなど、さまざまなニーズにフレキシブルに応えます。

URL：https://ak4.jp/

■ソニービズネットワークス株式会社について

名称 ：ソニービズネットワークス株式会社

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ ウエスト23F

代表者 ：代表取締役社長 早川 富雄

設立 ：2012年7月20日

事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業（届出番号/A-24-12875）、ネットワークインテグレーション事業（ネットワーク設備・関連機器の企画・設計・運用・管理・保守・販売およびレンタル）

URL ：https://sonybn.co.jp/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。