アルファポリスによる3DCGアニメーション制作会社NIAアニメーションの全株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ

株式会社アルファポリス

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介）は、3DCGアニメーション制作を手掛けるNIAアニメーション株式会社（本社：東京都国分寺市、代表取締役：小石川淳、以下「NIA」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

◆子会社化の背景と目的

インターネット発の出版の先駆者である当社は、「これまでのやり方や常識に全くとらわれず」、「良いもの面白いもの望まれるものを徹底的に追求していく」というミッションの下、インターネット時代の新しいエンターテインメントを創造することを目的とし、インターネット上で話題となっている小説・漫画等のコンテンツを書籍化する事業に取り組んでまいりました。また、当社は出版事業のみに留まらず、出版事業により蓄積された自社IPを活用したアニメ化等のメディア展開、グッズ販売、ゲーム事業等の多角的な事業展開を目指しており、特に「アニメビジネスの拡大」については当社の中期重点戦略と位置付けたうえで、豊富な自社IPのアニメ化による継続的なメディア展開、アニメ製作に対する出資比率の引き上げ、アニメ制作スタジオである株式会社WHITE FOXの完全子会社化（2025年７月）等、アニメ事業の確立及び利益の拡大に向けた施策を積極的に展開しております。

NIAは3DCGアニメーションの企画、映像制作を手掛ける制作スタジオであり、2026年放送・配信予定のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のメインスタッフとしてCG制作パートを担当する等、その3DCGアニメーションの制作技術について顧客から高く評価されています。

昨今、アニメ業界の市場規模は拡大を続け、高品質な映像制作に対するニーズが高まっている一方で、優秀なアニメーターや高度な制作ノウハウを有するアニメ制作会社は不足傾向にあります。

この度、当社がNIAの株式を取得し当社の連結子会社とすることにより、当社グループ内における映像制作体制が更に充実し、当社の豊富なIPを幅広い制作手法により映像化することが可能となります。

これにより、当社IPのアニメ化の更なる加速、クオリティの高いアニメ映像による海外市場を含めた新たなファン層の獲得、当社及び当社作品の認知度の向上等が見込め、当社の中期重点戦略である「アニメビジネスの拡大」の実現に大きく寄与するものと判断し、NIAの株式取得を決定いたしました。

◆NIAアニメーション株式会社について

会社名 ： NIAアニメーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 小石川 淳

所在地 ： 東京都国分寺市南町2丁目16番20号

設立年月日： 2021年７月15日

事業内容 ： 3DCGアニメーションの企画、映像制作

URL ： https://nia-animation.jp/

制作実績：

アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』

（2026年放送・配信予定）

他

(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アルファポリス 管理本部経営企画部 枝並

TEL 03-6277-0123 FAX 03-6277-1603

ir_info@alphapolis.co.jp

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。